Steven Nzonzi kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, Steven Nzonzi’yi kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda Galatasaray’da da top koşturan 34 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Nzonzi, kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Peki, Steven Nzonzi kimdir? İşte detaylar.

STEVEN N'ZONZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adı: Steven Nzonzi

Doğum Tarihi: 15 Aralık 1988

Doğum Yeri: Colombes, Fransa

Kariyeri:

Steven Nzonzi, futbol kariyerine Fransa'nın Amiens SC takımının altyapısında başladı. Daha sonra profesyonel kariyerine Fransız kulübü Amiens SC'nin A takımında başladı. Orta saha oyuncusu olarak dikkat çekti ve performansı ile üst düzey kulüplerin radarına girdi.

Nzonzi, Fransa dışında da farklı ülkelerde oynama fırsatı buldu. İngiliz Premier League takımlarından Blackburn Rovers'a transfer oldu. Ardından Stoke City, Sevilla, Roma, Galatasaray gibi kulüplerde forma giydi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluk da yaşayan tecrübeli futbolcu, son olarak Konyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Nzonzi Konyaspor’da 37 numaralı formayı terletecek.

Steven Nzonzi, Konyaspor’da

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, Steven Nzonzi’yi kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda Galatasaray’da da top koşturan 34 yaşındaki futbolcu için kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Nzonzi, kendisini 1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC’de oynayan Nzonzi, 53 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluk da yaşayan tecrübeli futbolcu, Konyaspor’da 37 numaralı formayı terletecek.







