Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?