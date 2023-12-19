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Averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Kayserispor'a konuk oluyor! Maçın kadrosu ve hakemi belli oldu

Süper Lig'de Kayserispor yarın saat 17.00'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu müsabaka öncesi Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nun son durumunun fotoğrafları geldi. Hakem Zorbay Küçük, ilk kez Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak. İşte maça ilişkin en son detaylar ve maçın kadrosu...

14:53 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 14:56 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Kayserispor Fenerbahçe
Kayserispor Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

20 Aralık Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko'nun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

İrfan ve Crespo sınırda

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

İsmail Kartal'ın takımını; Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.




#süper lig
#kayserispor
#fenerbahçe
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