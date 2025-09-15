TCMB'den yapılan açıklamaya göre, banka, ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" düzenleyecek.