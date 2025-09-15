Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" gerçekleştirecek. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026 olarak duyurulan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi'nden erişilebiliyor. Peki TCMB makale yarışması konusu nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üniversite öğrencilerinin ekonomik konularda düşüncelerini ifade edebilmelerini teşvik etmek amacıyla bir makale yarışması düzenleyecek.
Merkez Bankası üniversite öğrencisi makale yarışması konusu nedir?
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, banka, ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin kendi fikirlerini ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması" düzenleyecek.
Yarışma kapsamında makalelerde, "Merkez Bankaları ve Dijital Paralar", "Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri", "TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi" konuları seçilebilecek.
TCMB makale yarışması başvurusu ne zaman?
Son başvuru tarihi 30 Ocak 2026 olarak duyurulan yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi'nden erişilebiliyor.