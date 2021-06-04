Teknoloji ABD aralarında Huaweinin de bulunduğu toplam 59 Çinli şirkete yatırım yasağı getiriyor
İNTERNET

ABD aralarında Huawei'nin de bulunduğu toplam 59 Çinli şirkete yatırım yasağı getiriyor

ABD Hükümeti, Huawei başta olmak üzere China Mobile ve SMIC gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu toplamda 59 Çinli şirket için yeni bir karar aldı. Böylece 2 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan kararla birlikte Çinli şirketlere yatırım yasağı geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
ABD aralarında Huaweinin de bulunduğu toplam 59 Çinli şirkete yatırım yasağı getiriyor
Huawei

ABD, başta Huawei olmak üzere birçok farklı Çinli şirketi geçtiğimiz dönemlerde çeşitli 'güvenlik' gerekçeleriyle yasakladı. Bu şirketler her ne kadar ABD Başkanı'nın değişmesinin ardından görüşmeleri Biden yönetimiyle görüşmeler sağlasa da pek bir şey değişmesi.

Bugün gelinen noktada ise Huawei ve 58 Çinli şirkete yatırım yasağı da getirildi. Karar aslında bu şirketlerin Çin Komünist Partisi ile bağlantı olduğu gerekçesini temel alıyor ve 2 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Yani bu tarihten sonra şirketlere yatırım tam anlamıyla yasaklanmış oluyor.

Her ne kadar listede şu anda toplamda 59 şirket yer alsa da önümüzdeki süreçte kapsam alanı daha da genişleyebilir. Hemen her şirket yasal yollardan haklarını aramak için mücadeleye devam ediyor. Bunun en güçlü örneği ise Xiaomi. ABD hükümeti, Çinli üretici Xiaomi'yi kara listeden çıkarmayı kabul etti.

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