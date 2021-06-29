Teknoloji Apple kalp pili kullanan kişiler için riskli olan cihazların listesini yayınladı
İNTERNET

Apple kalp pili kullanan kişiler için riskli olan cihazların listesini yayınladı

Aylar önce açıklama yaparak iPhone 12 ve MagSafe aksesuarlarının kalp pili kullanan kişiler için problem oluşturabileceğini duyuran Apple, yeni bir liste daha paylaştı. Web sitesinden paylaşılan yeni listede AirPods'tan iPad'e kadar epey birçok ürün hakkında uyarı yapılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple kalp pili kullanan kişiler için riskli olan cihazların listesini yayınladı
Apple MagSafe

Apple, yıl başında yaptığı duyuruyla birlikte kalp rahatsızlıkları olanları ve kalppili kullananları uyardı. Bu noktada özellikle MagSafeaksesuarlarının kalp pillerine yakınlaştırılmaması konusu gündeme geldi. Bugün gelinen noktada ise şirket yenibirliste yayınlayarak kalp rahatsızlığı olan kullanıcılar için uyarıyı yeniledi.

Bu noktada AirPods ve şarjkutularından tutun Apple Watch ve aksesuarlarına kadar epey geniş bir yelpaze söz konusu. Hatta buna ek olarak iPad'ler ve iPhone12 ile birlikte MagSafeaksesuarlarıda listedeki detaylar arasında.

Apple ayrıca Beatsürünleri konusunda da benzer bir uyarı uyarı yapıyor.

Apple açıklama metni yayınlamıştı

  • iPhone mıknatısların yanı sıra, elektromanyetik alanlar yayan bileşenler ve telsizler içerir. Bu mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi aygıtlarda parazite yol açabilir. REKLAM Tüm iPhone 12 modellerinde önceki iPhone modellerine göre daha fazla sayıda mıknatıs vardır. Ancak bu modellerin, tıbbi aygıtlarda manyetik olarak parazite yol açma konusunda önceki iPhone modellerine göre daha büyük bir risk oluşturması beklenmemektedir. Tıbbi aygıtınıza özel bilgileri edinmek ve tıbbi aygıtınızla iPhone arasında güvenli bir mesafe bırakmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuza ve tıbbi aygıtın üreticisine danışın. Pek çok tıbbi aygıt türü mevcuttur. Üreticiler genelde, parazit oluşma riskini ortadan kaldırmak için aygıtlarının kablosuz veya manyetik ürünlerin yakınındayken güvenli şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler sağlar. iPhone'un tıbbi aygıtınızda parazite yol açtığından şüpheleniyorsanız iPhone'unuzu kullanmayı durdurun.

Doktorlar iPhone 12 kullanıcılarını uyarıyor: Kalp pillerini durdurabilir
TEKNOLOJİ
Doktorlar iPhone 12 kullanıcılarını uyarıyor: Kalp pillerini durdurabilir

Apple uyardı: Kalp pili kullananlar iPhone 12'yi kalbine yakınlaştırmasın
TEKNOLOJİ
Apple uyardı: Kalp pili kullananlar iPhone 12'yi kalbine yakınlaştırmasın
Abone Ol Google News
40 tünelle ulaşılacak

40 tünelle ulaşılacak

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı.
Tık uğruna yaptığıpes dedirtti

Tık uğruna yaptığı
pes dedirtti

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.
Üniversite sınavları kaldırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

​Meteoroloji uyardı: Batıdan Türkiye'ye giriş yapacak.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Eski eşi ile engel olmak isteyen iki kadını darbetti.

Borç yapılandırmasına büyük ilgi var.

Maden ilçesinde saat 06:41'de meydana geldi.

​İngiltere'de iki doz aşılı 50 kişi hayatını kaybetti.

​Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

​Türkiye, zaman mekan dinlemiyor.

​Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her yola başvuruyorlar.

​Türksat 5A'dan ilk görüntü geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.