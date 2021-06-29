Apple kalp pili kullanan kişiler için riskli olan cihazların listesini yayınladı

Apple, yıl başında yaptığı duyuruyla birlikte kalp rahatsızlıkları olanları ve kalppili kullananları uyardı. Bu noktada özellikle MagSafeaksesuarlarının kalp pillerine yakınlaştırılmaması konusu gündeme geldi. Bugün gelinen noktada ise şirket yenibirliste yayınlayarak kalp rahatsızlığı olan kullanıcılar için uyarıyı yeniledi.

Bu noktada AirPods ve şarjkutularından tutun Apple Watch ve aksesuarlarına kadar epey geniş bir yelpaze söz konusu. Hatta buna ek olarak iPad'ler ve iPhone12 ile birlikte MagSafeaksesuarlarıda listedeki detaylar arasında.

Apple ayrıca Beatsürünleri konusunda da benzer bir uyarı uyarı yapıyor.

Apple açıklama metni yayınlamıştı

iPhone mıknatısların yanı sıra, elektromanyetik alanlar yayan bileşenler ve telsizler içerir. Bu mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi aygıtlarda parazite yol açabilir. REKLAM Tüm iPhone 12 modellerinde önceki iPhone modellerine göre daha fazla sayıda mıknatıs vardır. Ancak bu modellerin, tıbbi aygıtlarda manyetik olarak parazite yol açma konusunda önceki iPhone modellerine göre daha büyük bir risk oluşturması beklenmemektedir. Tıbbi aygıtınıza özel bilgileri edinmek ve tıbbi aygıtınızla iPhone arasında güvenli bir mesafe bırakmanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuza ve tıbbi aygıtın üreticisine danışın. Pek çok tıbbi aygıt türü mevcuttur. Üreticiler genelde, parazit oluşma riskini ortadan kaldırmak için aygıtlarının kablosuz veya manyetik ürünlerin yakınındayken güvenli şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler sağlar. iPhone'un tıbbi aygıtınızda parazite yol açtığından şüpheleniyorsanız iPhone'unuzu kullanmayı durdurun.

TEKNOLOJİ Doktorlar iPhone 12 kullanıcılarını uyarıyor: Kalp pillerini durdurabilir