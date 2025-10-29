Apple’dan devrim: Pasaportlar iPhone’a geliyor, fiziksel belgeler tarih oluyor

Apple, kullanıcıların kimlik ve pasaportlarını tamamen dijital ortama taşıyacak yeni özelliğini duyurdu. Şirketin “dijital pasaport” adını verdiği sistem, iPhone sahiplerinin resmi kimlik doğrulama ve seyahat işlemlerini doğrudan telefonlarından yapmalarına olanak tanıyacak.





Las Vegas’ta düzenlenen Money20/20 USA Konferansı’nda tanıtılan özellik, Apple Wallet’a entegre edilecek ve kullanıcıların pasaport bilgilerini güvenli bir şekilde saklamasını sağlayacak. Apple Pay ve Apple Wallet Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, dijital pasaportların “güvenli, gizlilik odaklı ve kolay erişilebilir” biçimde geliştirildiğini vurguladı.





Güvenlik, Apple’ın en öncelikli konusu

Apple, dijital pasaport sistemini REAL ID standartlarına uygun şekilde tasarladı. Şirket, kullanıcı verilerinin uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunacağını ve bilgilerin sadece yetkili kurumlarla paylaşılabileceğini belirtiyor.





Bu sayede dijital pasaportlar, kimlik veya yaş doğrulama gereken durumlarda, havaalanı kontrollerinde, resmî uygulamalarda ya da e-ticaret platformlarında Apple Wallet üzerinden kullanılabilecek. Fiziksel kimlik veya pasaport taşıma zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkacak.





Önce ABD, ardından dünya

Yeni sistem ilk etapta ABD pasaportları için aktif hale getirilecek. Apple, diğer ülkeler için kesin bir tarih paylaşmadı ancak özelliğin ilerleyen yıllarda küresel çapta kullanılabilir hale geleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu adımı uluslararası seyahatlerde büyük bir dönüşüm olarak değerlendiriyor. Dijital pasaportlar, hem sınır geçişlerinde hız hem de güvenlik açısından devrimsel bir yenilik olarak görülüyor.





iOS 26 ve yeni iPhone’larla geliyor

Apple’ın yeni nesil dijital pasaport özelliği, iOS 26 işletim sistemiyle birlikte sunulacak ve iPhone 11 ve üzeri modelleri destekleyecek. Bu sayede kullanıcılar, kimlik, ehliyet ve pasaport gibi belgelerini tek bir cihazda saklayarak tamamen dijital bir kimlik altyapısına geçebilecek.





Apple, şu anda 12 eyalet ve Porto Riko’da Apple Wallet üzerinden resmi kimlik ve ehliyet desteği sunuyor. Şirketin yeni dijital pasaport sistemiyle bu ağın hızla genişlemesi bekleniyor.





Apple dijitalleşmede yeni bir çağ başlatıyor