Askeri tatbikatlar Metaverse evrenine taşınıyor

Military Metaverse projesi çerçevesinde uluslararası firmalar ile iş birliği yaptıklarını belirten Çoşkun, “Dünyada Metaverse konularında askeri alanlarda kullanımıyla ilgili birçok pratikle NATO’daki toplantılara da katılıyoruz. Farklı illerdeki kullanıcılar aynı anda savaş ortamına girerek beraber iş birliği halinde pratik ve belli egzersizleri burada gerçekleştirebiliyor. Bir operasyon yapmadan önce ilgili planlamaları burada birlikte çalışabilirlik ortamında deneyimleyip en doğru senaryonun tespit edilmesini sağlamayla ilgili aslında imkan sağlayan bir altyapı üzerine de çalışıyoruz. Burada da ilk prototipleri şu anda insanların deneyimlemesine sunduk. Bir önceki aralık ayında NATO’da bir sunumumuz olmuştu ve NATO’da ilk sunumlarını gerçekleştirmiştik. Şimdi dünyada ilk noktada biz bunu oluşmaya çalışıyoruz. İki hafta sonra da İngiltere’de sunumlarımız olacak, demolarımız olacak” ifadelerini kullandı.