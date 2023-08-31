Askeri tatbikatlar Metaverse evrenine taşınıyor

'Military Metaverse' projesi
Pek çok kullanıcı aynı senaryo içerisine dahil olabiliyor
“İki hafta sonra da İngiltere’de sunumlarımız olacak”
“Bir araya gelmek zorunda kalmayacaklar”
Sanal ortam içerisinde çeşitli senaryoların da meydana gelebileceğini aktaran Coşkun, “Sinop’tan on kişi, Kayseri’den on kişi yani Diyarbakır’dan dört kişi aynı tatbikat ortamında beraber görev yapabilme şansı kazanacaklar. Bir araya gelmek zorunda kalmayacaklar. Farklı farklı araç tipleri kullanan, farklı farklı kullanıcılar bir görevi birlikte icra edecekler. Buna bir de lojistik sistemi de eklemek için uğraşıyoruz. Çünkü lojistik sistemini de koyduğumuzda hani gerçekçi bir ortam sağlanacak. Yani birinin lastiği patladığında en yakın lastik noktasından oraya lastiğin gelmesi sırasında konvoy belki beklemesi gerekecek, onun güvenliği için bir ekip gelmesi gerekecek. Yani dolayısıyla birçok senaryoyu simülasyon ortamında test edip, deneyimleyip lojistik merkezlerinin yerinin doğru bir şekilde karar verilmesi bile ve bununla ilgili bunun algoritmanın geliştirilmesinde belki sağlanabilecek” şeklinde konuştu.