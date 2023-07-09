Teknoloji

BAE'li astronot uzaydan İstanbul'u görüntüledi

Astronot Sultan Al Neyadi, Megakent İstanbul'u uzaydan görüntüledi. Eşsiz kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Neyadi, "İstanbul-Türkiye geceleri parlıyor." notunu ekledi.

17:09 . 9/07/2023 Pazar
Diğer
Astronot Sultan Al Neyadi

Astronot Sultan Al Neyadi

Adına şiirler yazılan, şarkılar söylenen kentin tarihi de mest ediyor. Megakent'te dört mevsim ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf tutkunlarının kadrajına giriyor.

Kareler ise görenlerin büyük beğenisini topluyor. Yazı başka, bahar aylarında başka kışın ise bambaşka olan İstanbul'u her açıdan izlemek büyük bir zevk veriyor.

Uzaydan İstanbul'a bakış

Bu doyumsuz seyre ise yenisi eklendi. Kare ise uzaydan geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, SpaceX tarafından uzaya gönderilmişti.

Eşsiz kareye beğeni yağdı

Neyadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un uzay fotoğrafına yer verdi.

Paylaşımına ise, "İstanbul-Türkiye geceleri parlıyor. Buradaki İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu ve geçmişin bugünle iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır." notunu düştü.

Megakent'in ışıl ışık olduğu fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken, eşsiz kareye beğeni yağdı.



#BAE
#Astronot
#Megakent
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika... Kızılay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu