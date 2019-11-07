Teknoloji Baykar ve TUSAŞ Tunusta İHA ihalesi için yarışıyor
BİLİM

Baykar ve TUSAŞ Tunus'ta İHA ihalesi için yarışıyor

Gökyüzünde kendini kanıtlayan iki büyük insansız hava aracı şirketi Baykar ve TUSAŞ, Tunus'ta kıyasıya yarışıyor. Tüm hünerlerini sergileyen Türk şirketler, Tunus yönetiminin kararını bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB2 ve TUSAŞ ANKA İHA modelleri.
Bayraktar TB2 ve TUSAŞ ANKA İHA modelleri.

Tunus hükümeti, silahlı kuvvetlerin insansız hava aracı ihtiyacını karşılamak üzere ihaleye çıktı. Gözetleme görevi için İHA, gözetleme ve müdahale görevi için ise SİHA alımı öngörülüyor.

Selçuk Bayraktar Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı
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Selçuk Bayraktar Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Dünyanın dört bir yanından tekliflerin götürüldüğü o ihalede, Türk şirketler Baykar Makina ve Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), fiyat/performans açısından öne çıktı.

Baykar Makina tarafından geliştirilen TB2 adlı model.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA adlı model.

Son 10 yılda Türkiye İHA konusunda önemli adımlar attı. İhracat başarısı da sağlayan Baykar Grubu, önce Katar’a elden atılan Gözcü, daha sonra Bayraktar TB2 satışı gerçekleştirdi. Bunu Ukrayna’ya yapılan ihracat izledi.

Rakipleri kalkamadı Bayraktar İHA havalandı
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Rakipleri kalkamadı Bayraktar İHA havalandı

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TUSAŞ ise ANKA için Endonezya ve Malezya’daki ihalelerde yarışıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
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Ekonomi

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