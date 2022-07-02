Teknoloji Bilim insanları toprakta bulunan bakterilerden jet yakıtı elde etti
BİLİM

Bilim insanları toprakta bulunan bakterilerden jet yakıtı elde etti

Danimarka Teknik Üniversitesinden bir grup araştırmacı bir karbon molekülünden ve toprakta bulunan bakterilerden alternatif bir yakıt ürettiler. Araştırmanın öncülerinden Pablo Cruz-Morales, toprakta bulunan streptomyces olarak bilinen yaygın bakteriler tarafından oluşturulan bir molekül olan Jawsamycin'in biyodizel gibi çalışacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim insanları toprakta bulunan bakterilerden jet yakıtı elde etti
Arşiv

Petrolün ateş ile temas ettiğinde çok fazla miktarda enerji ürettiğini bilen bilim insanları, süreci fosil yakıtlara güvenmeden tekrarlamanın bir yolu olup olmadığını merak ettiler.

Kaliforniya Üniversitesinde kimya mühendisi olan Jay Keasling, streptomyces olarak bilinen yaygın bakteriler tarafından oluşturulan bir molekül olan Jawsamycin'i yeniden üretme fikrini ortaya attı ve araştırmacı Pablo Cruz Morales ile bağlantı kurdu. Cruz-Morales, bakteriler tarafından üretilen yakıtın biyodizel gibi çalışacağını açıkladı. 30 Haziran'da Joule dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, alternatif yakıtın jetlerde gerçekten kullanılma şansına sahip olabilmesi için gelecekte süreci büyütmeyi umuyorlar.

Cruz-Morales şunları kaydetti:

"Şu anda sorun, fosil yakıtların sübvanse edilmesi. Bu sadece teknoloji ile ilgili değil, aynı zamanda gezegenin şu anda jeopolitik ve sosyo-politik yapısıyla da ilgili bir şey. Bunu şu an için bir hazırlık olarak görebilirsiniz çünkü fosil yakıtlarımız bitecek ve bundan çok uzak olmayan bir zamanda alternatif çözümlere ihtiyaç duyacağımız bir nokta olacak."

Bakteriden elektrik!
GÜNDEM
Bakteriden elektrik!

Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler
TEKNOLOJİ
Bilim dünyası şokta: Yosundan güç kaynağı ürettiler

Yerli bakteri geliyor
EKONOMİ
Yerli bakteri geliyor
Yılanlar bastı

Yılanlar bastı

Yangından sonra şehir merkezinde görülmeye başladı.
Ek seferlerkonulmaya başlandı

Ek seferler
konulmaya başlandı

​Otogarlarda bayram hareketliliği.
Tüm zamanların en yüksek ihracatı

​Bakan Muş haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

​İBB'nin Kirazlı-Halkalı Metro çalışması 3 senede yüzde 5 ilerledi.

​6'lıda LGBT çatlağı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.