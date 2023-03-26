Cepteki oruç ve namaz yardımcıları

Ramazan ayının maneviyatını doyasıya yaşamak isteyenlerin günümüzdeki tercihlerinden biri de mobil uygulamalar. Gelişen teknoloji sayesinde birçok aplikasyon ve yazılım Ramazan ayını daha rahat geçirmemizi sağlıyor. Cep telefonlarına sığan bilgiler sayesinde sahur, iftar ve namaz saatlerini kontrol edebiliyorsunuz. Bu hafta, birçok kişiye yardımcı olacak mobil uygulamaları derledik.

SAHUR VE İFTAR SAATLERİNİ BİLDİRİYOR

Bu uygulamaların eskilerinden ve bilinenlerinden olan Diyanet Namaz Vaktim, geniş seçenekleriyle dikkat çekiyor. . Kıble yönü, en yakın camii ve dualara buradan erişebilirsiniz. Namaz Vaktim, Android 12 işletim sistemi güncellemesi ile gelen yeni özelliklere uyum sağlaması açısından yenilendi. Uygulama ayrıca, seçtiğiniz saat dilimine ait namaz vakitlerini otomatik görebilme, bir aylık namaz saatlerini görüntüleme ve yazdırabilme, namaz için alarm kur özelliğine sahip.

BİRÇOK KİŞİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Global bir uygulama Muslim Assistant’ın Türkçe dil seçeneği bulunuyor. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm Müslümanların sahur ve iftar saatlerini kontrol edebileceği bir sistem geliştirilmiş.Ramazan Calender uygulaması, namaz, sahur ve iftar bilgileri yanında, İslami konularda sorularla da sınav yapıyor.

Size en yakın cami bilgisini sunmasının yanında, Kur’an-ı Kerim dinleyebilirsiniz. Kıble bulucu, günlük dualar, İslami takvim ve namaz alarmını da kullanabilirsiniz. Ezan Vakti Pro ise, namaz ibadetini yerine getiren çoğu kişinin telefonunda vazgeçemediği uygulamalardan. Ezan vaktini geri sayma, Kur’an, pusula, yakın cami, hatırlatıcı, yemek menüsü gibi birçok özelliği menüsünde barındırıyor.

KOLAY ARAYÜZLE KULLANIM İMKANI

Kolay bir arayüze sahip Ramazan+ da benzerleri gibi oruç tuttuğunuz zamanlarda olası dalgınlıkları önlemeye yönelik alarm özelliklerine sahip. Kullanımı ise son derece basit. Ramazan mirası ise, mübarek ay boyunca deneyimlerinizi paylaşmanıza ve başkalarının neler yaşadığını görmenize olanak sağlıyor.

YURT DIŞINDAKİLER İÇİN HELAL MUTFAĞIM

Helal mutfağım da İslam ülkeleri dışında yaşayanların helal gıda bulmalarını sağlıyor. Zabihah, yemek yapmaya az vakti olan her Müslümanın Helal restoranları kolayca bulmasına yardımcı olan bir uygulama. Ramadan Diet bir ay boyunca kilo vermeyi umut edenler için, bu uygulama yardımcı oluyor. Uygulama, yemek günlüğü sunuyor.







