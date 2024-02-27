Dijital geleceğin anahtarı 'Blok Zincir Yarışması' TEKNOFEST’te

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Blok Zincir Yarışması, hem blok zincir teknolojisini daha ileri noktalara taşımak hem de blok zincir teknolojisini kullanarak kimlik, finans, tedarik zinciri ve diğer uygulama alanlarındaki gerçek dünya problemlerine çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak amacıyla düzenleniyor.





Yarışma katılımcılara; blok zincir teknolojisinin sunduğu potansiyeli keşfetme ve uygulama fırsatı sunarken, aynı zamanda bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmayı hedefliyor.





Beş temalı yarışma katılımcıları:

• Yüksek Başarımlı ve Ölçeklenebilir DLT Altyapıları • DLT Sistemlerinde Mahremiyet • Dijital Cüzdanlar • Seçilmiş DLT Uygulama Alanları ve • Web3 Geliştirici ve Topluluk Araçları alanlarında çözümler üretmeye teşvik ediyor.





Teknolojiyi ileriye taşımak ve yenilikçi yaklaşımlarla bu heyecan verici yolculukta dönüştürücü fikirlerini hayata geçirme fırsatını bulacak her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya mezunu adayları yarışmaya başvuru yapabiliyor.





29 Şubat’a kadar başvuruya açık olan yarışmada dereceye girenlere toplamda 240 bin TL ödül verilirken, katılımcılar yarışmaya en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.





TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları “TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor.





46 ana kategori 117 alt kategori

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.





Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024’te Adana’da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.











