e-Devlet'ten açıklama: Veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yayılan, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemine sızıldığı ve bilgilerin para karşılığında satışa sunulduğu iddialarına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM sistemlerinden veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

'OLTALAMA' İLE AZ SAYIDA BİREYSEL HESABIN VERİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Açıklamada, "2-3 Ekim 2021 tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılardan veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği anlaşılmıştır." denildi.

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