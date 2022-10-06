Elektrikli araç bataryalarına koruma kalkanı

Uygulamalı güvenlik bilimi alanında dünyada önde gelen UL Solutions, yeni elektrikli araç batarya muhafaza malzemesi testi yöntemi Torch ve Grit’i (TaG) duyurdu. TaG test yöntemi, ısıl sürüklenme durumunda malzemenin göstereceği performansı tahmin etmeye yardımcı olan küçük ölçekli testlerden oluşuyor.

Yapılan bilgilendirmeye göre elektrikli araç bataryaları araçların tüm tabanını kaplamasından dolayı, korumak için kullanılan malzemelerin ısıl sürüklenme gerilimine dayanıklı olması gerekli görülüyor. TaG, batarya muhafazaları için kullanılan malzemeleri derecelendirmek üzere ısıl sürüklenme koşullarında oluşan yüksek ısıları ve mekanik darbe gerilimini simüle eden bir yöntem olarak lanse edildi.

FOTOĞRAF 5 29 Ekim'de seri üretimine başlanacak yerli otomobilde önemli bir gelişme yaşandı. Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını ürettiğini açıkladı.

Siro Energy'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, \"Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık\" denildi.

Yerli otomobil Togg'da kritik viraj: İlk prototip batarya üretildi Yerli otomobil Togg için geri sayım sürüyor. 29 Ekim'de seri üretimine başlanacak yerli otomobilde önemli bir gelişme yaşandı. TOGG ve Farasis Energy'nin ortaklığında kurulan Siro, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretti.

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FOTOĞRAF 11 Doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan ekip, 1300 kilometre olarak planlanan turun ilk durağına ulaştı. ARIBA ZES X aracı, trafik polisleri eşliğinde girdiği Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda tur attı. Turun ardından gazetecilere açıklama yapan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekip Kaptanı Ufuk Çay, Türkiye turuyla sürdürülebilir enerji kaynaklarının otomobillerde de kullanılabileceğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Araçlarının yüzde 80 kendi üretimleri olduğunu aktaran Çay, \"Bataryalarının güneş enerjisi ile şarj edilebilir olması araçlarımızı güneş enerjili yapan şey. Bunun yanında biz arabalarda tamamen kompozit çalışıyoruz, o yüzden yüksek oranda karbon fiber kullanıyoruz.\" diye konuştu. Çay, ürettikleri son otonom araçta bitki temelli keten elyaf da kullandıklarını vurgulayarak şunları anlattı:



\"Çok hafif araçlar üretiyoruz, aracımız yaklaşık 160 kilogram. Türkiye turundan sonra Belçika'da gerçekleşecek Avrupa güneş arabaları yarışına katılacağız. Daha önce ülkemize derecelerle döndük, bu sene de derecelerle döneceğimizi umuyorum. Şimdiye kadar 10 güneş enerjili araç yaptık. Temel gayemiz yol standartlarında araçlar üretmek. .. Yaptığımız tüm alt sistemleri kendimiz tasarlamaya, üretmeye çalışıyoruz. Batarya kapasitesiyle yaklaşık 400 kilometre yol yapabiliyoruz. Güneş tepedeyken aracımızla 70 kilometre ortalama hızla bataryayı tüketmeden yol alabiliyoruz.\" Ekibin Eskişehir, Konya ve Ankara güzergahından Türkiye turuna devam edeceği, gelecek ay da Belçika'da düzenlenecek güneş arabaları yarışı European Solar Challenge organizasyonunda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Türkiye turunun ilk durağı Bursa'ya ulaştı Güneş enerjisiyle çalışan araba: Batarya kapasitesiyle 400 kilometre yol yapabiliyor İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zorlu Energy Solutions (ZES) Güneş Arabası Ekibi, "ARIBA ZES X" adlı araçla çıktıkları Türkiye turu kapsamında Bursa'ya geldi. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekip Kaptanı Ufuk Çay "Şimdiye kadar 10 güneş enerjili araç yaptık. Temel gayemiz yol standartlarında araçlar üretmek. Yaptığımız tüm alt sistemleri kendimiz tasarlamaya, üretmeye çalışıyoruz. Batarya kapasitesiyle yaklaşık 400 kilometre yol yapabiliyoruz. Güneş tepedeyken aracımızla 70 kilometre ortalama hızla bataryayı tüketmeden yol alabiliyoruz." dedi. BiP'te paylaş

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