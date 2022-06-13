Teknoloji Elon Musktan insanlığın geleceğini değiştirecek tahmin
SOSYAL MEDYA

Elon Musk'tan insanlığın geleceğini değiştirecek tahmin

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, 2 milyondan fazla takipçisi olan bir bilim ve mühendislik kuruluşu olan World of Engineering tarafından yayınlanan bir tweet'e yanıt verdi. Musk, "Uygarlıklar gelecekte çoğunlukla güneş enerjisiyle çalışacak." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Musktan insanlığın geleceğini değiştirecek tahmin
Elon Musk

World of Engineering, Twitter'da dünyaya güneş enerjisi ile güç sağlamak için ne kadar yüzey alanı gerektiğini ayrıntılı olarak anlatan bir grafik paylaştı. Bu grafiğe göre, Dünyanın tamamen güneş enerjisiyle çalışması için yaklaşık 23.398 Terawatt saat gerekiyor.

Bu tweet'i gören Musk Cuma günü hesabından Dünyanın bir gün çoğunlukla güneş enerjisiyle çalışacağını öngören bir paylaşım yaptı.

Jeotermal enerji işe yarayacak

Bilim adamları jeotermal enerjiyi Dünya'ya güç sağlamak için yenilenebilir bir kaynak olarak araştırmaya başladılar. Bir şirket, bu enerjiden yararlanmak için Dünya'nın derinliklerine inme planlarını açıkladı.

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Twitter Elon Musk'a karşı harekete geçti: Zehir hapı stratejisi uygulayacaklar
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Elon Musk, Musk, bugün Twitter'ı satın almak istemesiyle ilgili bir oylama yaptı.
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Oylamayı düşmanca bulan Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın platformu satın almaması için zehir hapı stratejisi uygulayacağı iddia edildi.
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Twitter Yönetim Kurulu'nun satın alma teklifine sıcak bakmadığı söylentileri ortaya çıktıktan sonra Elon Musk, bir anket yaptı. İş adamı, bu Twitter anketinde satın almanın Yönetim Kurulu'nu mı yoksa hissedarları mı ilgilendirdiğini sordu. Bir saatte 719.228 kişinin katıldığı ankette %84 oylamayla hissedarlar öne geçti.
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Elon Musk'ın platformu satın almaması için Twitter Yönetim Kurulu'nun zehir hapı stratejisi uygulayacağı söyleniyor.
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Zehir hapı stratejisi, bir yatırımcının belirli bir sınırın üzerinde hisse alacağı zaman piyasayı hisselerle doldurması anlamına gelir. Piyasada dolan birçok hisse, bir kişinin satın almasını zorlaştırır. Ek olarak hisselerin tek tek olması da alıcı için de maliyetli olur.
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Milyarder iş insanı Suudi prens Alwaleed bin Tallal ise Musk'a olumsuz dönüş yapmıştı. Twitter'dan Elon Musk'ı ekleyerek yanıt veren Suudi Prens, paylaşımında 54.2 dolarlık teklifin Twitter için düşük olduğunu, uzun vadeli yatırımcı olarak satışı düşünmediğini dile getirdi.
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Elon Musk, Yakın zamanda yaptığı TED konuşmasında, Twitter'ın teklifi kabul etmemesi durumunda bir B planı olduğunu belirtti.
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Tesla CEO'su planının ne olduğunu açıklamasa da satın aldığı hisseleri satma konusunda şirketi tehdit edeceği tahmin ediliyor.
Twitter Elon Musk'a karşı harekete geçti: Zehir hapı stratejisi uygulayacaklar
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Perşembe günü yaptığı açıklamada Twitter'ın tamamına talip olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek, "Teklifim reddedilirse B planım var" dedi.

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