Elon Musk'tan insanlığın geleceğini değiştirecek tahmin

World of Engineering, Twitter'da dünyaya güneş enerjisi ile güç sağlamak için ne kadar yüzey alanı gerektiğini ayrıntılı olarak anlatan bir grafik paylaştı. Bu grafiğe göre, Dünyanın tamamen güneş enerjisiyle çalışması için yaklaşık 23.398 Terawatt saat gerekiyor.

Bu tweet'i gören Musk Cuma günü hesabından Dünyanın bir gün çoğunlukla güneş enerjisiyle çalışacağını öngören bir paylaşım yaptı.

Civilization will be mostly solar-powered in the future — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2022

Jeotermal enerji işe yarayacak

Bilim adamları jeotermal enerjiyi Dünya'ya güç sağlamak için yenilenebilir bir kaynak olarak araştırmaya başladılar. Bir şirket, bu enerjiden yararlanmak için Dünya'nın derinliklerine inme planlarını açıkladı.

