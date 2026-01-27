Facebook, Instagram ve WhatsApp ücretli mi olacak? Şirket yetkilileri yeni güncellemeyi sızdırdı

Instagram, WhatsApp ve Facebook kullanıcıları dikkat! Teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düşen habere göre Meta, kullanıcılarına daha fazla kontrol ve yapay zeka desteği sunan özel bir "Premium" abonelik sistemini test etmeye başladı. Meta yetkilileri, bu yeni dönemi doğrularken, kullanıcıların en çok merak ettiği detaylar da sızmaya başladı.

ÜCRETSİZ KULLANIM BİTECEK Mİ?

Meta’dan yüreklere su serpen açıklama geldi. Şirket yetkilileri, uygulamaların temel kullanımının tamamen ücretsiz kalmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yani mesajlaşmak, fotoğraf paylaşmak veya akışta gezinmek için ücret ödemek zorunda kalmayacaksınız. Ancak Meta, tek bir çatı abonelik yerine, her uygulama (Instagram, WhatsApp, Facebook) için o platforma özel yetenekler sunan ayrı ayrı paketler üzerinde çalışıyor.

2 MİLYAR DOLARLIK "MANUS" HAMLESİ

Meta'nın yeni stratejisinin kalbinde ise devasa bir yatırım yatıyor. Şirketin yaklaşık 2 milyar dolar ödeyerek bünyesine kattığı yapay zeka asistanı Manus, bu premium paketlerin merkez üssü olacak. Sızdırılan bilgilere göre Manus, hem sosyal medya uygulamalarının içine gömülecek hem de işletmelere ayrı bir güç olarak sunulacak.

Ünlü sızıntı kaynağı Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı görseller, Instagram arayüzünde Manus AI için özel bir kısayolun şimdiden yerini aldığını kanıtlar nitelikte.

"STALKER"LAR İÇİN YENİ DÖNEM: GİZLİ HİKAYE VE TAKİPÇİ KONTROLÜ

Belki de paketin en çok konuşulacak kısmı Instagram tarafındaki sızıntılar. Paluzzi’nin aktardığı bilgilere göre, "Premium" kullanıcılar şu ayrıcalıklara sahip olacak:

Karşı taraf fark etmeden hikayeleri izleyebilme.

Sizi geri takip etmeyenleri anında görme.

Hedef kitle listelerini sınırsızca oluşturabilme.

Bu özellikler, bugüne kadar güvenilirliği tartışmalı harici uygulamaların vaat ettiği, ancak şimdi bizzat Instagram'ın sunacağı özellikler olarak dikkat çekiyor.

VİDEOLARDA "VIBES" AKIMI

Yapay zeka sadece asistanla sınırlı kalmıyor. Meta, "Vibes" adını verdiği yeni video oluşturma aracıyla içerik üretimine de el atıyor. Basit video işlemleri için ücretsiz kalacak olan bu özellik, daha gelişmiş, profesyonel yapay zeka videoları oluşturmak isteyenlerden aylık ödeme talep edecek.

MAVİ TİK İLE KARIŞTIRMAYIN

Kullanıcıların kafasındaki en büyük soru işareti ise şu: "Bu Meta Verified (Mavi Tik) aboneliği mi?" Cevap: Hayır.

Mevcut "Meta Verified" aboneliği daha çok kimlik doğrulama, mavi tik ve destek hizmeti sunarak içerik üreticilerini hedefliyordu. Yeni gelecek olan Premium paketler ise doğrudan sıradan son kullanıcıya hitap ediyor ve platform deneyimini değiştirmeyi amaçlıyor.



