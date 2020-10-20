Facebook'un yapay zekası yüzden fazla dili karşılıklı çeviriyor

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu teknoloji birçok alanda karşımıza çıkmaya başladı. Sağlıktan, spora kadar birçok farklı disiplinde kullanılan yapay zeka çeviri için de hizmet vermeye başlıyor.

Birçok teknoloji firmasına sahip Facebook geliştirdiği yapay zeka ile birlikte birçok dili de doğrudan çevirme imkanı sağlıyor.

Makine öğrenim modeli ile çalışan sistemin en önemli özelliği ise aradan İngilizceyi çıkarıyor olması. Doğrudan Rusçadan Almancaya veyahut istediğiniz her dilde çeviri yapabileceksiniz.

TEKNOLOJİ Facebook aşı karşıtlarına karşı





Yapay zeka hataları da minimize ediyor

Facebook'un çeviri yapabilen yapay zeka projesinde araştırma asistanı olarak görev alan Angela Fan, ''Bu dönüm noktası, Facebook yapay zekasının makine çevirisi konusunda yıllarca süren temel çalışmalarının bir sonucudur.'' diyor. Ayrıca Fay, ara katman olarak İngilizceyi kullanmayan yapay zeka modelleriyle kelimelerin anlamlarının daha doğru bir şekilde aktarılacağını söylüyor.