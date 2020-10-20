Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Facebookun yapay zekası yüzden fazla dili karşılıklı çeviriyor
İNTERNET SOSYAL MEDYA

Facebook'un yapay zekası yüzden fazla dili karşılıklı çeviriyor

ABD'li teknoloji devi Facebook'un geliştirdiği yapay zeka yabancı dil bilmeyen insanların hayatını kolaylaştırmak üzerine kurgulandı. Yapay zeka yüzden fazla dili karşılıklı çevirirken bu anlamda da en başarılı örneklerden biri haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte bu teknoloji birçok alanda karşımıza çıkmaya başladı. Sağlıktan, spora kadar birçok farklı disiplinde kullanılan yapay zeka çeviri için de hizmet vermeye başlıyor.

Birçok teknoloji firmasına sahip Facebook geliştirdiği yapay zeka ile birlikte birçok dili de doğrudan çevirme imkanı sağlıyor.

  • Makine öğrenim modeli ile çalışan sistemin en önemli özelliği ise aradan İngilizceyi çıkarıyor olması. Doğrudan Rusçadan Almancaya veyahut istediğiniz her dilde çeviri yapabileceksiniz.

Facebook aşı karşıtlarına karşı
TEKNOLOJİ
Facebook aşı karşıtlarına karşı


Yapay zeka hataları da minimize ediyor

Facebook'un çeviri yapabilen yapay zeka projesinde araştırma asistanı olarak görev alan Angela Fan, ''Bu dönüm noktası, Facebook yapay zekasının makine çevirisi konusunda yıllarca süren temel çalışmalarının bir sonucudur.'' diyor. Ayrıca Fay, ara katman olarak İngilizceyi kullanmayan yapay zeka modelleriyle kelimelerin anlamlarının daha doğru bir şekilde aktarılacağını söylüyor.

Türk teknoloji şirketleri globalde Facebook ile iş birliği yapacak
TEKNOLOJİ
Türk teknoloji şirketleri globalde Facebook ile iş birliği yapacak
Abone Ol Google News
Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

​"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz".
Hezimetini İslamofobiyle gizliyor

Hezimetini İslamofobiyle gizliyor

​Macron'un son kozu İslam düşmanlığı.
İlham Aliyev: Ermenistan onlara verdiğimiz dersi unutmayacak

Kırmızı bültenle<br>aranıyordu

Kırmızı bültenle
aranıyordu

​PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Türkiye'de üretilecek

Türkiye'de üretilecek

​TOGG yerli otomobil için pil üretiminde dünya devi ile anlaştı.

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

​Neolitik dönemden kaldı, kabul salonu ve gizli kaçış tüneli de var.

Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.