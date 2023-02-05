Gökyüzünü izlemek için en iyi uygulamalar: Gezegenler cebe sığdı

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GRAFİK: HAKAN ÖZASLAN
Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilgi alanlarımıza da hitap ediyor. Tarihin her döneminde insanoğlunun gökyüzüne olan ilgisi dijitalleşmeyle yeni bir boyuta taşındı. Çıplak gözle anlamaya çalıştığımız yıldızları ve gezegenleri telefonunuza indirdiğiniz programlardan izleyebilirsiniz. Bir teleskop performansı beklenmese de Android veya iOS cihazınızda gökyüzünü izlemek için öne çıkan programları meraklısı için hazırladık.
SkyView isimli uygulama, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzündeki hareketleri bildiriyor. Telefonun sensörleri sayesinde yıldız ve gezegenleri tanımlayıp onların hareketlerini de gösteriyor. Görüntülenen yıldız hakkında da bilgi veren SkyView’İ ücretsiz indirebilirsiniz. Benzer özelliklere sahip Night Sky 8 ise, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzünün haritasını çıkarıyor. Gezegenleri tanıtması yanında, o gece görülen gök cisimlerini de izlemeyi sağlıyor. Örneğin, tabletinizi gökyüzüne doğru tutup o andaki cisimleri takip edebilirsiniz. Haritaya kişisel gökyüzü etiketleri ekleyerek kendi haritanızı oluşturma şansına sahipsiniz.
SkyMap, Android cihazınız için elde tutulan bir planetaryum. Yıldızları, gezegenleri ve daha fazlasını tanımlamak için kullanmanız mümkün. Kullanıcıların yıldızları izlemek için en uygun programlardan biri olarak gördüğü SkyMap takım yıldızlarının bilgisini de ekrana yansıtıyor. Ücretsiz olarak sunulan Sky Safari’yi kullanmak için cihazınızı gökyüzüne doğru tutmanız yeterli. Sonrasında gezegenleri, takımyıldızları, uyduları ve milyonlarca yıldızı bulabiliyorsunuz. Mobile Sky Map ise, izlemekte olduğunuz yıldızları, takım yıldızları ve derin gökyüzü nesnelerini gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlıyor.
Nightshift Stargazing ise, meteor yağmurlarını gözlemlemenize yardımcı oluyor. O gece, gökyüzündeki gök olayları hakkında kullanıcıya bilgi veriyor. Nightshift, deneyimli amatör gök bilimcileri ve sıradan yıldız gözlemciler için ideal bir ücretsiz gökyüzü uygulaması olarak tavsiye edilebilir.