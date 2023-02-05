Gökyüzünü izlemek için en iyi uygulamalar: Gezegenler cebe sığdı

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilgi alanlarımıza da hitap ediyor. Tarihin her döneminde insanoğlunun gökyüzüne olan ilgisi dijitalleşmeyle yeni bir boyuta taşındı. Çıplak gözle anlamaya çalıştığımız yıldızları ve gezegenleri telefonunuza indirdiğiniz programlardan izleyebilirsiniz. Bir teleskop performansı beklenmese de Android veya iOS cihazınızda gökyüzünü izlemek için öne çıkan programları meraklısı için hazırladık.

ÜCRETSİZ İNDİR İZLE

SkyView isimli uygulama, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzündeki hareketleri bildiriyor. Telefonun sensörleri sayesinde yıldız ve gezegenleri tanımlayıp onların hareketlerini de gösteriyor. Görüntülenen yıldız hakkında da bilgi veren SkyView’İ ücretsiz indirebilirsiniz. Benzer özelliklere sahip Night Sky 8 ise, artırılmış gerçeklik sayesinde gökyüzünün haritasını çıkarıyor. Gezegenleri tanıtması yanında, o gece görülen gök cisimlerini de izlemeyi sağlıyor. Örneğin, tabletinizi gökyüzüne doğru tutup o andaki cisimleri takip edebilirsiniz. Haritaya kişisel gökyüzü etiketleri ekleyerek kendi haritanızı oluşturma şansına sahipsiniz.

MİLYONLARCA TAKIM YILDIZI EKRANDA

SkyMap, Android cihazınız için elde tutulan bir planetaryum. Yıldızları, gezegenleri ve daha fazlasını tanımlamak için kullanmanız mümkün. Kullanıcıların yıldızları izlemek için en uygun programlardan biri olarak gördüğü SkyMap takım yıldızlarının bilgisini de ekrana yansıtıyor. Ücretsiz olarak sunulan Sky Safari’yi kullanmak için cihazınızı gökyüzüne doğru tutmanız yeterli. Sonrasında gezegenleri, takımyıldızları, uyduları ve milyonlarca yıldızı bulabiliyorsunuz. Mobile Sky Map ise, izlemekte olduğunuz yıldızları, takım yıldızları ve derin gökyüzü nesnelerini gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlıyor.

CİSİMLERİN HAREKETİNİ TAKİP EDİYOR

Sanal gökyüzü uygulaması özelliğinden ziyade, kullanıcılara güneş sistemi modeli sunan Solar Walk’ı ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Solar Walk, zoom yapıp hareket halindeyken tüm güneş sistemini görmenizi vadediyor. Sistem, her gök cisminin hareketini zamana göre modelleyebiliyor.

AMATÖRLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Nightshift Stargazing ise, meteor yağmurlarını gözlemlemenize yardımcı oluyor. O gece, gökyüzündeki gök olayları hakkında kullanıcıya bilgi veriyor. Nightshift, deneyimli amatör gök bilimcileri ve sıradan yıldız gözlemciler için ideal bir ücretsiz gökyüzü uygulaması olarak tavsiye edilebilir.



