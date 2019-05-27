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Teknoloji Google Huaweiin en gözde iki cihazını listeden çıkardı
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MOBİL

​Google Huawei’in en gözde iki cihazını listeden çıkardı! İşte o telefonlar

Google Huawei’in en gözde iki cihazını listeden çıkardı

Google, Çinli teknoloji devi Huawei’in iki yeni amiral gemisini resmen listeden çıkardı. Listeden çıkarma işlemine Huawei’in en gözde cihazlarından başlaya Google, firmanın Mate 20 Pro modelinin de Q Beta programı dışında kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'e 90 gün ek süre tanıdı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'e 90 gün ek süre tanıdı.

Çinli teknoloji devi Huawei ile Google arasındaki sorunlar her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor. Çinli üreticinin Android lisansını iptal edene Google, Huawei cihazlara destek vermeyeceğini açıklamıştı. Durumun iyice kızışmasının ardından Google, resmi Android internet sitesinden Çinli firmanın iki yeni amiral gemisini kaldırdı.

Huawei’in iki amiral gemisini listeden çıkardı!

Huawei ile Google arasında gerilim yükselmeye devam ediyor. Android’in resmi internet sitesinden Huawei’in en yeni ve en güçlü modeli olan P30 Pro ve Mate X modellerini listeden çıkaran Google, artık firmaya destek vermeyeceğini resmen göstermiş oldu.

Bununla da kalmayan ABD'li firma, Huawei Mate 20 Pro modelini Android Q Beta programının dışında bıraktı.

Huawei’e 90 gün süre tanındı!

Bir anda alınan kararlar sonrası kullanıcıları, firmayı ve hatta mobil cihaz üreticilerini büyük bir şoka uğratan Google, aldığı kararları faaliyete geçirmesi ile birlikte ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'e 90 gün ek süre tanımıştı. Bu süre zarfından Google play ve Android desteğini kaybeden Huawei’in ise süre sonunda nasıl bir yol izleyeceği ise en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor.

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