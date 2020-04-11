Google ve Apple uyaracak: Dikkat korona hastası var!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için en önemli şey sosyal mesafe kuralları. Bunun için çok sayıda ülke katı uygulamalarını hayata geçirdi. Bu mücadeleye teknoloji devleri Apple ve Google da katıldı. İki şirket, koronavirüs testi pozitif çıkmış olan hastaların diğer kullanıcılara olan mesafesi konusunda bir uyarı sistemi üzerinde ortak çalışma kararı aldıklarını açıkladı.

Mayıs ayında hazır olacak

Henüz üzerinde çalışılan teknoloji, hastaların izini sürerek söz konusu kişilere yakın mesafede olan kullanıcıları Bluetooth bağlantısını kullanarak bilgilendirecek. Euronews'in haberine göre; kullanıcıların isteğine ve tercihine bağlı olarak çalışacak olan yazılımın mayıs ayı ortasında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kişisel verilere ulaşamayacaklar