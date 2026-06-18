GTA 6’yı bekleyen milyonları ilgilendiriyor: Tarih resmen açıklandı

GTA 6 ön sipariş tarihi Rockstar Games tarafından açıklandı. Grand Theft Auto VI, 25 Haziran 2026’dan itibaren PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ön siparişe açılacak.

GTA 6 ön sipariş tarihi belli oldu

Rockstar Games, GTA 6 ön sipariş tarihinin 25 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Grand Theft Auto VI için ön sipariş süreci PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında başlayacak.

Dijital mağazaların yanı sıra belirli perakende satış noktalarının da ön sipariş sürecine katılması planlanıyor. Oyunun fiyatı, sürüm seçenekleri ve ön sipariş avantajlarına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

GTA 6 hangi platformlarda satışa çıkacak?

Rockstar Games’in açıkladığı bilgilere göre GTA 6’nın çıkış döneminde destekleyeceği platformlar şöyle:

PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

PC sürümünün çıkış veya ön sipariş tarihiyle ilgili resmî bir takvim paylaşılmadı.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, ABD’nin kurgusal Leonida eyaletinde ve serinin bilinen şehirlerinden Vice City’de geçecek.

Hikâyenin merkezinde Jason ve Lucia adlı iki karakter yer alacak. İkili, başarısızlıkla sonuçlanan bir suç girişiminin ardından Leonida genelinde uzanan bir komplonun içinde kalacak.

GTA 6 ile ilgili açıklanan temel tarihler şöyle:

Ön sipariş başlangıcı: 25 Haziran 2026

Oyunun çıkış tarihi: 19 Kasım 2026

Açıklanan platformlar: PlayStation 5 ve Xbox Series X/S

PC sürümü: Henüz tarih açıklanmadı

GTA 6 fiyatı açıklandı mı?

GTA 6’nın satış fiyatı henüz resmî olarak duyurulmadı. Take-Two Interactive Üst Yöneticisi Strauss Zelnick, oyunun fiyatına ilişkin doğrudan bir rakam vermedi ancak sunulan deneyim ile ücret arasında dengeli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Zelnick, tüketicilerin yalnızca satış fiyatına değil, satın aldıkları ürünün sunduğu değere de baktığını belirtti. Açıklamalarına göre şirket, oyuncuların ödedikleri ücretin karşılığını aldıklarını hissetmelerini hedefliyor.

Yeni nesil büyük bütçeli oyunların son yıllarda 60 ila 70 dolar aralığında satışa çıkması, GTA 6’nın fiyatına ilişkin farklı iddiaların gündeme gelmesine neden olmuştu. Ancak Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından kesin bir fiyat açıklanmadı.

18 Haziran 2026 itibarıyla dolar/TL kuru yaklaşık 46,45 seviyesinde işlem görüyor. Güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında 70 dolarlık bir oyunun vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 252 TL, 100 dolarlık bir oyunun karşılığı ise yaklaşık 4 bin 645 TL oluyor. Oyunun Türkiye satış fiyatı; vergiler, yerel fiyatlandırma stratejisi ve dijital mağaza politikalarına bağlı olarak ön sipariş sürecinin başlamasıyla kesinleşecek.

Paketler ve ön sipariş bonusları henüz açıklanmadı

GTA 6’nın farklı sürümlerle satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Standart, özel veya koleksiyon sürümleri ile bu paketlerde bulunabilecek oyun içi içeriklere ilişkin resmî ayrıntı paylaşılmadı.