Teknoloji Hayat kurtaran akıllı yatak tescillendi
BİLİM

Hayat kurtaran akıllı yatak: MedBed patent aldı!

Hayat kurtaran akıllı yatak tescillendi

Kişilerin uyku esnasında veya uyanıkken karşılaşabilecekleri bazı sağlık problemlerini doğru ve zamanında algılayarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olan "Hayat Kurtaran Akıllı Yatak: MedBed" patent aldı.

Haber Merkezi AA
Akıllı yatağın 2023 yılında üretime geçmesi planlanıyor.
Akıllı yatağın 2023 yılında üretime geçmesi planlanıyor.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Candan ve Orman Endüstri Mühendisi Özkan Ocak tarafından geliştirilen "Hayat Kurtaran Akıllı Yatak: MedBed", patent aldı.

  • Doç. Dr. Zeki Candan, yaptığı açıklamada, "Endüstri 4.0" konseptinde geliştirdikleri akıllı yatak için patent başvurusunun sonuçlandığını bildirdi.

Candan, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen buluşun, bebeklerin, çocukların, yetişkinlerin, yaşlıların ve engellilerin uyku esnasında veya uyanıkken karşılaşabilecekleri bazı sağlık problemlerini doğru ve zamanında algılayarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olan inovatif bir akıllı mobilya olduğunu kaydetti.

"Endüstri 4.0" konseptinin, insan, makine, robotik ekipman ve ürünlerin birbirleriyle iletişim kurmasına dayandığını ifade eden Candan, şöyle devam etti:

  • "Akıllı fabrika ve akıllı ürün çağı olarak da isimlendirilebilen bu sanayi devrimi neticesinde üretim maliyetlerinin ciddi şekilde azalması, verimlilik, üretim hızı, ürün kalitesi, karlılık, rekabet gücü gibi parametrelerin ise önemli ölçüde yükselmesi beklenmektedir. Geliştirilen bu buluş geçtiğimiz süreçte Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, AKİB ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen Mobilya Ar-Ge Proje Yarışması'nda üçüncülük ödülünü almaya hak kazanmıştı. Türkiye İnovasyon Haftası'na davet edilerek ödüllü projelerin yer aldığı salonda ziyaretçilere sunulan buluş, Üniversite Sanayi İş birliği Merkezleri Platformu tarafından düzenlenen ÜSİMP Patent Fuarı ile Avrasya'nın medikal sağlık sektöründeki en büyük ticari platformu Expomed Eurasia Fuarı'na davetli olarak katılmıştı."

Doç. Dr. Zeki Candan, aldıkları patentlerin taklitçilere karşı her türlü hukuki yaptırım hakkını ve hukuki saldırılara karşı savunma imkanı sağladığını dile getirerek,

  • "Söz konusu buluşların pazarda yerini alması ile sadece yurt içine değil aynı zamanda yurt dışına da ihracat yapmayı hedeflemekteyiz. Böylece yerli ve milli üretim politikamız çerçevesinde devletimizin önümüze vizyon olarak koyduğu 2023 hedeflerine ulaşmak için anlamlı bir adım atmış olacağız." diye konuştu.
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