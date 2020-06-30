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Teknoloji Hindistan- Çin Savaşının dijital ayağı TikTok dahil hepsini yasakladılar
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Hindistan- Çin Savaşı TikTok ile devam ediyor

Hindistan- Çin Savaşı'nın dijital ayağı: TikTok dahil hepsini yasakladılar

Geçtiğimiz günlerde sınır çatışmaları yaşayan iki ülkede şimdi de dijital savaş başladı. Hindistan'ın Çinli şirketlere ait 59 mobil uygulamaya yasak getirdiği bildirildi. Bu şirketler arasında TikTok, Clash of Kings gibi popüler uygulamalar da var. Geçtiğimiz haftalarda da ABD, Çinli şirketleri Çin Ordusuna çalışan ajanlar olmakla itham etmişti.

Haber Merkezi AA
TikTok ve birçok Çinli teknoloji şirketi Hindistan'da yasaklandı.
TikTok ve birçok Çinli teknoloji şirketi Hindistan'da yasaklandı.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinle irtibatlı 59 cep telefonu uygulamasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engellenen Çin menşeli 59 uygulamanın "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" belirtildi.

  • Hindistan tarafından yasak getirilen Çinli uygulamalar arasında TikTok, CamScanner, Share it, We chat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master da bulunuyor.

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Çinli şirketler kullanıcıların gizliliğini ihlal ediyor

Söz konusu uygulamaların kullanıcıların bilgilerine erişiminin bulunduğu ve Hindistan halkının kişisel bilgilerini başka ülkelerin ve kişilerin kullanımına sunabileceği kaydedildi.

Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

  • ABD'de "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından Çin'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açılmıştı.

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Listedeki şirketler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ise Çin bağlantılı şirketlerin komünist partisinin çıkarlarına hizmet ettiğini iddia etmişti.

O’Brien, Çin teknoloji şirketleri vasıtasıyla Komünist Parti'nin kullanıcıların hareketleri, satın alma davranışları, sağlık bilgileri, sosyal medya gönderileri ve kişisel bilgilerini topladığını öne sürmüştü.

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