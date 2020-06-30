Hindistan- Çin Savaşı TikTok ile devam ediyor Hindistan- Çin Savaşı'nın dijital ayağı: TikTok dahil hepsini yasakladılar Geçtiğimiz günlerde sınır çatışmaları yaşayan iki ülkede şimdi de dijital savaş başladı. Hindistan'ın Çinli şirketlere ait 59 mobil uygulamaya yasak getirdiği bildirildi. Bu şirketler arasında TikTok, Clash of Kings gibi popüler uygulamalar da var. Geçtiğimiz haftalarda da ABD, Çinli şirketleri Çin Ordusuna çalışan ajanlar olmakla itham etmişti.

Haber Merkezi 30 Haziran 2020, 11:01 Son Güncelleme: 30 Haziran 2020, 11:13 AA