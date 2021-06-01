Honor açıkladı: Android ve Google servislerini kullanma iznimiz var

Geçtiğimiz dönemlerde Huawei tarafından satılan Honor, ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı boykotu aşmayı başardı. Qualcomm ile anlaşma sağlanmasının ardından Google Mobile Hizmetler'in de Honor 50 ailesiyle birlikte geri döneceği netleşti. Yani bu da Google altyapısı ve servislerin kullanılmasıyla alakalı problemlerin ortadan kalktığı anlamına geliyor. Tabii bununla birlikte Qualcomm'un Honor için yonga tedarik edeceği de kesinleşmiş oldu.

Honor, Android ve Google tarafında bağımsız bir şirket olarak çalışmaya devam ederken; Huawei ise kendi ekosistemi üzerine yoğunlaşmayı tercih ediyor. Yarın tanıtılacak olan HarmonyOS de bu kapsamda çok önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Google servislerinin kullanılmasında herhangi bir sorun yok.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Honor'un Google servislerine erişemeyeceği iddia edildi. Honor ise yapılan resmi açıklamayla bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını; Android işletim sistemi ve Google servislerinin kullanılmasında herhangi bir problem olmadığını duyurdu.

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Honor aslında Huawei çatısı altından çıktığından bu yana haklarını geri kazanmak için uğraşıyordu. Sonuçta beklenen gerçekleşti. Ayrıca çip tedariğiyle alakalı yeni açıklamaların da gelmesi bekleniyor.

Bu arada ABD'nin Çinli şirketlere uyguladığı boykot da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Zira Xiaomi'nin kara listeden çıkarılması en somut örneklerden biri. Süreç nasıl işledi, bir kez daha bakalım:

Xiaomi, Ocak başında Trump yönetimi tarafından 'komünist Çin askeri şirketi' olarak suçlanarak kara listeye eklenmişti. Bu durum, ABD menşeili yatırımcıların Xiaomi'ye yatırım yapacağı ve ABD borsalarından çıkarılacağını göreceği anlamına geliyordu. Çinli üretici bu süreçte halka açık bir şirket olduğunu savunarak kara listeye alınmasına karşı geçici bir ihtiyati tedbir aldı. REKLAM

TEKNOLOJİ Çinli Xiaomi ABD'nin kara listesinden çıkarıldı