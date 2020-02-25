Teknoloji Huawei AppGallerynin aylık 400 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor
MOBİL

Huawei AppGallery'nin aylık 400 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor

Kullanıcılarına yeni bir alternatif sağlayan Huawei'nin resmi uygulama mağazası Huawei AppGallery, dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı ile 170'ten fazla ülkede ve bölgede kullanılıyor.

Haber Merkezi AA
Huawei AppGallery'nin aylık 400 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.
Huawei AppGallery'nin aylık 400 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Huawei, Huawei AppGallery'nin güvenli ve güvenilir bir mobil uygulama ekosistemi oluşturma vizyonunu açıkladı. Kullanıcılarına yeni bir alternatif sağlayan Huawei'nin resmi uygulama mağazası Huawei AppGallery, dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı ile 170'ten fazla ülkede ve bölgede kullanılıyor.

Talep giderek artıyor

  • Tüketiciler giderek çeşitli senaryolarda birden fazla cihaz kullanıyor ve mobil uygulamalar, daha zengin, hiper bağlantılı deneyimin anahtarı durumuna geliyor. Bu nedenle Huawei, daha akıllı uygulamalara olan talebin artmaya devam edeceğine ve bu büyük değişikliği sağlamak için ön planda olmak gerektiğine inanıyor. Huawei, dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ve bu kullanıcı tabanı ekosistemin gelişimi için sağlam bir temel oluşturuyor. Huawei, çeşitli yazılım ve donanım yeteneklerini kullanıma açan HMS Core ile birlikte kullanıcılar için en iyi ve yenilikçi uygulama deneyimini sunuyor.

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Huawei, ekosistem mühendisliği konusunda 3 binden fazla mühendise yatırım yaptı. Şirket ayrıca, dünya çapındaki geliştiriciler için tek noktadan operasyonel destek ve yenilikçiliği teşvik etmek için "Shining-Star" programı altında fon sağlıyor.

Çocuklar için güvenli ortam

Huawei AppGallery, geliştirici gerçek adı doğrulaması ve güvenli uygulama operasyonu için 4 adımlı inceleme işlemi de dahil olmak üzere tam döngü güvenlik ve korumayı bünyesinde barındırıyor. Tüm uygulamalar, geliştiricilerin uygulamalarının kötü amaçlı etkinliklerden korunmasını önlemek için katı bir doğrulama testinden geçiyor. Çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak ve yaş aralıklarına uygun olmayan uygulamaları filtrelemek için yaş derecelendirme sistemi de bulunuyor.

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  • AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla Huawei cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.
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