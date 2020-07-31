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Teknoloji Huawei Türkiyeden iki yeni sanal gerçeklik uygulaması
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Huawei Türkiye'den iki yeni sanal gerçeklik uygulaması

Çinli teknoloji devi Huawei'nin Türkiye şubesi görsel teknolojinin en önemli aktarım araçlarından biri haline gelen sanal gerçeklik uygulamaları geliştirdi. Şirketin Türk mühendisleri, 5G teknolojisiyle yüksek miktarda veri aktarımını destekleyen Huawei Cloud VR Media Player ve VR Hentbol Oyunu uygulamalarını duyurdu

Haber Merkezi AA
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Sanal gerçeklik teknolojisinin yakın zamanda birçok işimizde aktif olarak kullanılması öngörülürken bu alanda bir hamle de Huawei Türkiye'den geldi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, VR (sanal gerçeklik) platformu için oyun ve multimedya alanlarında iki yeni sanal gerçeklik uygulaması geliştirdi.

Huawei açıklamasına göre, şirket, yakın zamanda rutin kullanılan teknolojilerden biri haline gelmesi beklenen sanal gerçeklik alanında ürün çeşitlerini artırıyor.

  • Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, 5G teknolojisine uygun olarak geliştirdiği Huawei Cloud VR Media Player ve VR Hentbol Oyunu uygulamalarını hayata geçirdi. Hazırlık aşamasında 5 kişilik bir ekip tarafından 3 ay boyunca yoğun bir tempo ile çalışılarak, 300’den fazla test gerçekleştirildi. VR Hentbol Oyunu gelişimi için 1 ay, Cloud VR Media Player içinse 3 haftalık bir geliştirme süresi harcandı.

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VR oyun segmenti giderek büyüyor

Açıklamaya göre, Huawei VR ürünüyle çalışan ‘Huawei Cloud VR Media Player’, kullanıcıların bulut video sunuculardan yüksek kalitede içerik izlemesine olanak sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

  • 5G teknolojisi ile yüksek miktarda veri aktarımını mümkün kılan uygulama, VR gözlükleriyle video izleyen kullanıcılara, yüksek kaliteli içerikleri sinema salonu ambiyansı ile izleme olanağı sunuyor. Bu uygulama ile canlı yayınlar, önceden kaydedilmiş 4K 2D videolar ve 360 derece VR video içerikleri, bulut video sunucularına yüklenebiliyor.

Ayrıca Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, gün geçtikçe içerik anlamında gelişen VR oyun segmentine yönelik bir uygulamayı da duyurdu. Huawei VR Hentbol Oyunu, 5G'nin düşük gecikme süresi ve gelişmiş geniş band özellikleri ile gecikmesiz ve yüksek kalitede bir oyun deneyimi sunuyor. Farklı iş ortakları ile gelişime ve güncellemeye açık olduğu belirtilen oyunda, 5G ağına bağlı iki farklı VR gözlüğüne sahip iki oyuncu, sanal hentbol atışları ile birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Huawei VR Hentbol Oyunu, Huawei VR ürününün yanı sıra, Oculus Quest ile de kullanılabiliyor.

Huawei Cloud VR Media Player ve VR Hentbol Oyunu önümüzdeki dönemde uluslararası etkinliklerde ekosistemle buluşacak.

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