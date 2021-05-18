Huawei ve Leica arasında yıllar süren iş birliği yakında sona erebilir

Huawei ve Leica uzun süredir akıllı telefon kameralarında ortak çalışıyor. Yani aslında Çinli akıllı telefon üreticisi kamera konusunda çok köklü bir geçmişe sahip Alman şirketi tercih ediyor. Ama Huawei ve Leica arasındaki bu iş birliğinin yakında bitebileceği söyleniyor. Hatta ortaklığın son meyvesinin ise P50 ailesini olacağı düşünülüyor.

Leica kameralar önümüzdeki süreçte farklı telefon üreticileri tarafından da kullanılabilir.

Yakında görüşmeler başlayabilir

Tüm bunlara ek olarak Leica'nın kamera üretmek için yeni akıllı telefon üreticileriyle görüşmek için çaba sarf ettiği de belirtiliyor. Üstelik Sharp, Honor ve Xiaomi ile görüşebileceği iddia ediliyor.

Elbette bu bilgiler şu anda bir varsayım olmanın ötesine geçemiyor. Çünkü her iki şirketten de konuyla alakalı yapılan açıklama yok.

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