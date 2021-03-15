Teknoloji Huawei yeni nesil akıllı telefonlardaki ekran altı parmak izi okuyucu için patent aldı
MOBİL

Huawei yeni nesil akıllı telefonlardaki ekran altı parmak izi okuyucu için patent aldı

Huawei, özellikle üst seviye akıllı telefonlarda kullanım için yeni bir ekran altı parmak izi okuyucunun patentini aldı. Böylece yüksek hız ve doğruluk sunan sistemin telefonlardaki güç tüketimini de düşürmesi bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei
Huawei

Yeni nesil üst seviye akıllı telefonlar için son dönemlerde ekran altı parmak izi okuyucu sistemleri fazlasıyla test ediliyor. Özellikle pandeminedeniyle yeni normalin standardı haline gelen maskeler, yüz tanıma sistemlerini devre dışı bırakıyor. Dolayısıyla ek bir biyometriktarayıcıya ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada Huawei'nin yeni geliştirdiği ekran altı parmak izi okuyucunun patenti alındı.

Huawei akıllı telefonlarda önümüzdeki süreçte bu yeni tip ekran altı parmak izi okuyucuların kullanılması bekleniyor.

Yüksek hız ve doğruluk sağlıyor

Patent özetinde, ekranaltıparmak iziokuyucu sisteminin cihazların kilidini açtığı ve satın almaişlemleri için kullanılabildiği gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca birden fazla parmak için ek olarak tanımlama işlemi de gerçekleştirilebiliyor.

Peki ama Huawei'nin geliştirdiği bu yeni teknoloji, standart olarak ekran altına dahil edilen parmak izi okuyuculardan farkı ne? Bu yeni sistem, parmak izini olabildiğince kısa sürede ve doğru okuyor. Dolayısıyla kullanıcının parmağını tekrar tekrar ekrana yerleştirmesine gerek kalmıyor. Böylece aslında güç tüketimi konusunda da bir gerileme hedefleniyor. Huawei'nin busistemi ne zaman hayata geçireceği ise şimdilik belli değil.

Huawei telefon kilidini sesle açmayı sağlayan özelliğin patentini aldı
TEKNOLOJİ
Huawei telefon kilidini sesle açmayı sağlayan özelliğin patentini aldı
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.