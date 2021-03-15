Huawei yeni nesil akıllı telefonlardaki ekran altı parmak izi okuyucu için patent aldı

Yeni nesil üst seviye akıllı telefonlar için son dönemlerde ekran altı parmak izi okuyucu sistemleri fazlasıyla test ediliyor. Özellikle pandeminedeniyle yeni normalin standardı haline gelen maskeler, yüz tanıma sistemlerini devre dışı bırakıyor. Dolayısıyla ek bir biyometriktarayıcıya ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada Huawei'nin yeni geliştirdiği ekran altı parmak izi okuyucunun patenti alındı.

Huawei akıllı telefonlarda önümüzdeki süreçte bu yeni tip ekran altı parmak izi okuyucuların kullanılması bekleniyor.

Yüksek hız ve doğruluk sağlıyor

Patent özetinde, ekranaltıparmak iziokuyucu sisteminin cihazların kilidini açtığı ve satın almaişlemleri için kullanılabildiği gibi detaylar yer alıyor. Ayrıca birden fazla parmak için ek olarak tanımlama işlemi de gerçekleştirilebiliyor.

Peki ama Huawei'nin geliştirdiği bu yeni teknoloji, standart olarak ekran altına dahil edilen parmak izi okuyuculardan farkı ne? Bu yeni sistem, parmak izini olabildiğince kısa sürede ve doğru okuyor. Dolayısıyla kullanıcının parmağını tekrar tekrar ekrana yerleştirmesine gerek kalmıyor. Böylece aslında güç tüketimi konusunda da bir gerileme hedefleniyor. Huawei'nin busistemi ne zaman hayata geçireceği ise şimdilik belli değil.

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