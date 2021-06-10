Teknoloji Huaweinin HarmonyOS işletim sistemi şimdiden 10 milyon cihaza yüklendi
MOBİL

Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemi şimdiden 10 milyon cihaza yüklendi

Huawei'nin geçen hafta tanıttığı mobil işletim sistemi HarmonyOS, yalnızca 1 hafta içinde 10 milyon cihaza yüklendi. Yıl sonuna kadar bu rakamın 360 milyon cihaza çıkması bekleniyor. Şu anda yalnızca sayılı cihaz için geçerli olan işletim sistemi, yakında kapsam alanını daha da genişletecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huaweinin HarmonyOS işletim sistemi şimdiden 10 milyon cihaza yüklendi
HarmonyOS

Çinli üretici Huawei, uzunca süredir devam eden çalışmaların ardından geçtiğimiz hafta kendi mobil işletim sistemi HarmonyOS'u duyurdu. Hem akıllı telefonlar hem de genel olarak giyilebilir ürünler; televizyonlar ve otomobiller için tasarlanan bu sistemin önümüzdeki süreçte akıllı ev aletlerinde de yer alması bekleniyor.

Huawei HarmonyOS'un yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza erişmesi bekleniyor.
Huawei HarmonyOS'un yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza erişmesi bekleniyor.
Sene sonu için hedef 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmiş olması.

Son raporlara göre HarmonyOS bir haftada içinde 10 milyon cihaza yüklenmiş durumda. Şirketin yıl sonu hedefi ise 360 milyon cihazda HarmonyOS'un kurulu olması.

Tabii şimdilik bu işletim sisteminin yüklenebildiği modeller sınırlı. P40, Mate 40, Mate 30 ailesiyle birlikte tablet tarafında ise MatePad Pro'ya destek veriliyor. Öte yandan P30, Honor 30 ve Honor V30 için de testlerin bu ay içinde başlayıp Temmuz'da yayınlanması bekleniyor.

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