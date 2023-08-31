Infinix GT 10 Pro 19.999 TL’ye satışa çıktı

Mobil oyunların artan popülaritesi, özellikle bütçe bilincine sahip oyuncular arasında önemli bir talep oluştururken, Infinix GT 10 Pro’da, 6nm üretim mimarisine sahip Dimensity 8050 işlemcisinden güç alarak özellikle oyun tutkunlarının ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 3 GHz hızında çalışan 4x ek çekirdeği ile etkileyici bir performans sunuyor. GT 10 Pro etkileyici gücüne rağmen uzun oyun süreleri boyunca serin kalıyor. Cihaz, ısı buhar hazneli sıvı soğutma teknolojisi sayesinde yüksek performanslı bileşenlerden verimli bir şekilde dağıtılarak rahat bir tutuş sağlıyor. Ayrıca GT 10 Pro, 16GB'a kadar genişletilmiş sistem belleği (8GB + 8GB) sunarak akıcı oyun deneyimi ve zahmetsiz uygulama geçişi sağlıyor. Kullanıcılar 256GB yerleşik depolama alanı sayesinde depolama alanının tükenmesinden endişe etmeden büyük oyunları ve diğer dosyaları telefonlarına indirebiliyor.

Infinix GT 10 Pro 108MP HD ana kamerası ile Ultra Clear üçlü kamera kurulumuna sahip olup, çift flaşlı 32MP Ultra HD selfie kamerası ile kullanıcıların en iyi şekilde görünmelerini sağlıyor. Öte yandan ürün, uzun oyun seanslarında gücünü korumak için 45W akıllı güvenlik şarj özelliği ile birlikte geliyor. PD 3.0 şarj standartlarıyla uyumlu olan bu akıllı şarj çözümü, kullanıcılara güvenilir ve endişesiz bir şarj sağlıyor. Siber Siyah, Serap Gümüşü olarak iki farklı renk seçeneklerine sahip olan Infinix GT 10 Pro, 19.999 TL fiyat etiketi ile tüm zincir marketlerde satışa çıkacak. Ayrıca telefonu satın alan kullanıcılara WE23 TWS kulaklık, Infinix Watch XW1 ve parmak tetiği de hediye edilecek.