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Instagram canlı yayınlarına 16 yaş sınırı

Instagram canlı yayınlarına 16 yaş sınırı

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yenilikler birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da denenecek.
Yenilikler birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da denenecek.

Instagram'da, 16 yaşının altındakiler ebeveyn izni olmadan ‘canlı yayın’ açamayacak. Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram'daki çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren ‘Teen Accounts'a (Genç Hesapları)’ ilişkin yenilikleri açıkladı. Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan ‘canlı yayın’ özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda ‘otomatik bulanıklaştırma’ özelliğini kapatamayacağı bildirildi. Ayrıca, ‘Teen Accounts’ özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.


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