Instagram canlı yayınlarına 16 yaş sınırı

Instagram'da, 16 yaşının altındakiler ebeveyn izni olmadan ‘canlı yayın’ açamayacak. Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram'daki çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren ‘Teen Accounts'a (Genç Hesapları)’ ilişkin yenilikleri açıkladı. Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan ‘canlı yayın’ özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda ‘otomatik bulanıklaştırma’ özelliğini kapatamayacağı bildirildi. Ayrıca, ‘Teen Accounts’ özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.