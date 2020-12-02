Instagram'a 4 kişilik canlı yayın özelliği geldi

Instagram hemen her güncellemeyle birlikte yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bundan yaklaşık 4 sene önce canlı yayın özelliği kazanan platform, aradan geçen süreçte güncelleştirmelere devam etti. Böylece bugün gelinen noktada artık canlı yayınlara bir dizi özellik eklenmiş oldu.

Son olarak Live Rooms olarak isimlendirilen canlı yayın sistemi de aktif edildi. Şu anda yalnızca Endonezya ve Hindistan'daki kullanıcıların deneyimleyebildiği bu özellik toplamda 4 kişinin canlı yayın yapmasını sağlıyor. Yani aslına bakılırsa şu ana kadar 1 yayıncı 1 de konuk olarak düşünürsek 2 kişiyle gerçekleştirilen canlı yayınlar 4 kişiye çıkıyor.

Bundan böyle Instagram'dan 4 kişilik canlı yayınlar yapılabilecek. Yakın zamanda herkese açılması bekleniyor.

Burada asıl amaç etkiletişimi artırmak. Böylece 4 kişinin canlı yayını için çok daha fazla takipçiye bildirim gidecek ve doğal olarak daha fazla kişi izleyecek. Az önce bahsettiğimiz gibi şimdilik iki ülkede olsa da sistemin yakında herkes için aktif olması bekleniyor.

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