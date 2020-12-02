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Teknoloji Instagrama 4 kişilik canlı yayın özelliği geldi
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Instagram'a 4 kişilik canlı yayın özelliği geldi

Canlı yayınların kapsam alanını genişletmeye devam eden Instagram, şu anda test aşamasındaki sistemle birlikte aynı anda 4 kişinin canlı yayın açmasını sağlıyor. Bu da doğal olarak izleyen sayısının çok daha fazla olacağı anlamına geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram canlı yayın.
Instagram canlı yayın.

Instagram hemen her güncellemeyle birlikte yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bundan yaklaşık 4 sene önce canlı yayın özelliği kazanan platform, aradan geçen süreçte güncelleştirmelere devam etti. Böylece bugün gelinen noktada artık canlı yayınlara bir dizi özellik eklenmiş oldu.

Son olarak Live Rooms olarak isimlendirilen canlı yayın sistemi de aktif edildi. Şu anda yalnızca Endonezya ve Hindistan'daki kullanıcıların deneyimleyebildiği bu özellik toplamda 4 kişinin canlı yayın yapmasını sağlıyor. Yani aslına bakılırsa şu ana kadar 1 yayıncı 1 de konuk olarak düşünürsek 2 kişiyle gerçekleştirilen canlı yayınlar 4 kişiye çıkıyor.

Bundan böyle Instagram'dan 4 kişilik canlı yayınlar yapılabilecek. Yakın zamanda herkese açılması bekleniyor.

Burada asıl amaç etkiletişimi artırmak. Böylece 4 kişinin canlı yayını için çok daha fazla takipçiye bildirim gidecek ve doğal olarak daha fazla kişi izleyecek. Az önce bahsettiğimiz gibi şimdilik iki ülkede olsa da sistemin yakında herkes için aktif olması bekleniyor.

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