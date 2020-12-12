iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi netleşti

Apple, 14 Ekim'de internet üzerinden düzenlediği bir konferansla yeni nesil iPhone'larını tanıttı. iPhone 11 ailesine göre çok daha güçlü ve hızlı olan bu yeni modellerde bir süredir devam eden yuvarlatılmış hatlar da son buldu. iPhone 12 serisiyle beraber tekrardan köşeli hatlara geçilmiş oldu.
iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye'de satışa çıkıyor
Evet; daha sonrasında her zaman olduğu gibi ilk etapta ABD'de satışlar başladı. Ardından diğer ülkeler için kademeli bir süreç izlendi. Birkaç hafta önce Türkiye'de de satışa çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'dan sonra iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in de satış tarihleri netleşti.
İlk etapta 18 Aralık itibariyle ön siparişler başlıyor. Daha sonrasında ise bahsettiğimiz iki model (iPhone 12 ve iPhone 12 Pro) 23 Aralık'ta satışa sunuluyor. Bu kapsamda iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in de Türkiye fiyatlarını belirtmek gerekiyor.
iPhone 12 mini Türkiye fiyatları
- iPhone 12 mini (64 GB): 9999 TL
iPhone 12 mini (128 GB): 10.499 TL
iPhone 12 mini (256 GB): 11.499 TL
iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları
- iPhone 12 Pro Max (128 GB): 16.999 TL
iPhone 12 Pro Max (256 GB): 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max (512 GB): 19.999 TL