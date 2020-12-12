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Teknoloji iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Maxin Türkiye satış tarihi netleşti
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iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi netleşti

Yaklaşık 1 ay önce yurt dışında ön siparişe açılan iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, birkaç hafta içinde Türkiye'de de resmî olarak satışa çıkıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 12 Mini.
iPhone 12 Mini.

Apple, 14 Ekim'de internet üzerinden düzenlediği bir konferansla yeni nesil iPhone'larını tanıttı. iPhone 11 ailesine göre çok daha güçlü ve hızlı olan bu yeni modellerde bir süredir devam eden yuvarlatılmış hatlar da son buldu. iPhone 12 serisiyle beraber tekrardan köşeli hatlara geçilmiş oldu.

iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye'de satışa çıkıyor

Evet; daha sonrasında her zaman olduğu gibi ilk etapta ABD'de satışlar başladı. Ardından diğer ülkeler için kademeli bir süreç izlendi. Birkaç hafta önce Türkiye'de de satışa çıkan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'dan sonra iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in de satış tarihleri netleşti.

Apple, iPhone 12 serisindeki mini ve Pro Max modelleri 14 Aralık itibariyle ülkemizde ön siparişe açıyor.

İlk etapta 18 Aralık itibariyle ön siparişler başlıyor. Daha sonrasında ise bahsettiğimiz iki model (iPhone 12 ve iPhone 12 Pro) 23 Aralık'ta satışa sunuluyor. Bu kapsamda iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in de Türkiye fiyatlarını belirtmek gerekiyor.

iPhone 12 mini Türkiye fiyatları

    iPhone 12 mini (64 GB): 9999 TL
    iPhone 12 mini (128 GB): 10.499 TL
    iPhone 12 mini (256 GB): 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatları

  • iPhone 12 Pro Max (128 GB): 16.999 TL
    iPhone 12 Pro Max (256 GB): 17.999 TL
    iPhone 12 Pro Max (512 GB): 19.999 TL

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