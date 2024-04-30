KAAN için kritik millileştirme: Bir sortide sekiz farklı hedefi etki altına alacak

Türkiye'nin savunma sanayiinin başarısı, dünyanın dört bir yanında nam salıyor.





Her geçen gün geliştirilen yerli ve milli üretimlerin ardı arkası kesilmiyor.





Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon saatlik mühendislik çalışmasıyla savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan kritik teknolojileri geliştirerek birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni bir sorumluluk üstlendi.





Salan Sistemi'nin geliştirilmesine başlandı





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile imzalanan sözleşme doğrultusunda Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında Salan Sistemi'nin geliştirilmesine başlandı.





Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, değerlendirmesinde, TUSAŞ iş birliğiyle bir kez daha ülkenin savunma endüstrisinin gelişimine katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.





Attıkları bu adımla ülke savunma sanayiinin gücüne güç katmayı ve ihracat potansiyeli yüksek savunma sistemleri geliştirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Altınay, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki üretim kabiliyetlerini daha ileriye taşıyarak ulusal kapasitenin artırılması için faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.





8 farklı hedefe saldırı imkanı sağlıyor





Altınay Savunma Teknolojileri, 2016-2020 yılları arasında ASELSAN'ın alt yüklenicisi olarak özel bir Çoklu Bomba Salan Sistemi'ne ait kritik alt bileşenlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirerek tüm testleri başarıyla geçen sistemin Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmişti.





Yüksek güvenilirlik, yüksek çıkış hızı, kullanım kolaylığı ve kısa sürede operasyona hazır hale gelme yetenekleri ile ön plana çıkan Salan Sistemi, modern uçak bombalarının pnömatik itki gücüyle kontrollü olarak bırakılmasını sağlayacak bir teknolojiye sahip bulunuyor.





F-16 uçağının iki istasyonuna entegre olabilen ve bir sortide 8 farklı hedefi etki altına alma imkanı sağlayan Çoklu Bomba Salan Sistemi'nin kritik bileşenlerine yönelik çalışmalar yapan Altınay Savunma Teknolojileri, Milli Muharip Uçak (KAAN) Salan Sistemleri için TUSAŞ'a alt yüklenicilik desteği sağlayarak bu alandaki bilgi birikimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.





250 uçağa entegre edilmesi planlanıyor





Milli Muharip Uçak Salan Sistemi'nin, TUSAŞ tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan yaklaşık 250 uçağa entegre edilmesi planlanıyor.





Dünyada gün geçtikçe daha yaygın kullanılmaya başlanan sistemin, Türkiye'nin yeni bir ihracat kalemi olarak uluslararası alanında da önemli bir yer edineceği öngörülüyor.





Yerli sistem ve ürün geliştirme potansiyelini yükseltmeyi hedefleyen Altınay Savunma Teknolojileri, yüksek teknoloji gerektiren yeni projeler ve iş birlikleri konusunda çalışmalarına devam ediyor.





Altınay Savunma Teknolojileri, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah destek sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunuyor, kritik projelerin yükleniciliğini üstleniyor.











