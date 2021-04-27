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Teknoloji Kullanıcıların sanal odada buluşmasını sağlayan Zoom özelliği yayınlandı
İNTERNET

Kullanıcıların sanal odada buluşmasını sağlayan Zoom özelliği yayınlandı

Zoom, bilgisayar ve web sürümü için yayınladığı güncellemeyle birlikte katılımcıların sınıf, konferans salonu ya da benzer mekanlarda bir araya gelmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu. Immersive View olarak isimlendirilen yeni özellik, ortamı ve arka planları çeşitli şekillerde kişiselleştirmeyi de sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Kullanıcıların sanal odada buluşmasını sağlayan Zoom özelliği yayınlandı
Zoom

Pandemi döneminin büyüyen uygulaması Zoom, yeni özellikler sunmak için güncellemelere devam ediyor. Immersive View olarak isimlendirilen ve kısa süre önce hayata geçirilen yeni özellik, kullanıcıların sanal bir odada buluşmasını sağlıyor. Yani aslında bu sayede katılımcıların kendini fiziksel bir toplantıda gibi hissetmesi hedefleniyor. Ayrıca toplantı odaları çeşitli arka planlarla özelleştirilebiliyor.

Toplantı ya da seminerler için hayata geçirilen yeni özellik 25 kişiye kadar destek veriyor. Bu görünüm de galeri ya da hoparlör görünümü gibi seçilebiliyor. Ayrıca katılımcılar sanal odaları otomatik olarak belirleyebiliyor ya da çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle kendilerine daha uygun hale getirebiliyor.

Zoom'un yeni özelliği, kullanıcıların toplantı salonları, sınıflar ya da benzer mekanlarda bir araya gelmesini sağlıyor.
Zoom'un yeni özelliği, kullanıcıların toplantı salonları, sınıflar ya da benzer mekanlarda bir araya gelmesini sağlıyor.

Normal şartlarda bu tip ek özellikler birçok farklı serviste 'ücretli sürümlere' ekleniyor olsa da Zoom'dan ücretsiz olarak yararlananlar tarafından da kullanılabiliyor. Tabii uygulamayı 5.6.3 numaralı yeni sürümle güncellemek kaydıyla... Ayrıca web sürümünde de yine aynı özellik üzerinde düzenlemeler yapabilmek mümkün.

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