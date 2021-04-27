Kullanıcıların sanal odada buluşmasını sağlayan Zoom özelliği yayınlandı

Pandemi döneminin büyüyen uygulaması Zoom, yeni özellikler sunmak için güncellemelere devam ediyor. Immersive View olarak isimlendirilen ve kısa süre önce hayata geçirilen yeni özellik, kullanıcıların sanal bir odada buluşmasını sağlıyor. Yani aslında bu sayede katılımcıların kendini fiziksel bir toplantıda gibi hissetmesi hedefleniyor. Ayrıca toplantı odaları çeşitli arka planlarla özelleştirilebiliyor.

Toplantı ya da seminerler için hayata geçirilen yeni özellik 25 kişiye kadar destek veriyor. Bu görünüm de galeri ya da hoparlör görünümü gibi seçilebiliyor. Ayrıca katılımcılar sanal odaları otomatik olarak belirleyebiliyor ya da çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle kendilerine daha uygun hale getirebiliyor.

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Zoom'un yeni özelliği, kullanıcıların toplantı salonları, sınıflar ya da benzer mekanlarda bir araya gelmesini sağlıyor.

Normal şartlarda bu tip ek özellikler birçok farklı serviste 'ücretli sürümlere' ekleniyor olsa da Zoom'dan ücretsiz olarak yararlananlar tarafından da kullanılabiliyor. Tabii uygulamayı 5.6.3 numaralı yeni sürümle güncellemek kaydıyla... Ayrıca web sürümünde de yine aynı özellik üzerinde düzenlemeler yapabilmek mümkün.

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