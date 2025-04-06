MENA bölgesi yeni Avrupa olacak

Melek yatırım ağı Decacorn Angels, Mayıs 2024’ten bu yana, toplamda 500 bin doları aşkın yatırım gerçekleştirdi. Ağ, Kasım 2024’te Londra şubesini açarak global büyüme yolundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren; sağlık, yapay zekâ ve perakende teknolojileri gibi stratejik alanlarda büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti. Eren, “Amerika ve Avrupa’daki Türk girişimcilerinin vizyonlarını desteklemek önemli. Ayrıca, Orta Doğu ve Afrika'yı ifade eden MENA bölgesinin Orta Doğu’nun yeni Avrupa’sı olacağına inanıyoruz ve buradaki gelişen pazarlara da odaklanıyoruz. Yatırım yaptığımız girişimler arasında, sağlık sektöründe ameliyathane süreçlerini optimize eden ExinHealth, perakende devlerine sanal deneme çözümleri sunan Magnus AI yer alıyor” şeklinde konuştu.