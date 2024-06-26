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Teknoloji

TRT'nin dijital platformu tabii Netflix'i geride bıraktı

TRT'nin uluslararası dijital platformu 'tabii' hem Google Play Store hem de App Store'daki uygulamalar arasında Netflix'i geçerek üst sıralarda yer buldu. İlk sırada Tiktok yer alırken 'tabii' ikinci sıraya yükseldi. Netflix ise üçüncü sıraya geriledi.

16:45 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:53 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TRT’nin yerli ve milli dijital platformu tabii, kısa sürede rakiplerini geride bıraktı.
TRT’nin yerli ve milli dijital platformu tabii, kısa sürede rakiplerini geride bıraktı.
TRT’nin küresel arenada farkındalık oluşturan Uluslararası Dijital Platformu
'tabii'
en popüler uygulamalar arasında Netflix'i geride bıraktı.

Hem Google Play Store hem de App Store'u kapsayan verilere göre, tabii platformu daha çok tercih edildi.

App Store listesi

Uygulama listesine göz attığımızda App Store'da 3. sırada, abone sayısını kısa sürede artıran 'TRT tabii 'yer aldı.

Google Play'de ise TRT tabii, Netflix'i geçmiş durumda.

Netflix kan kaybediyor

TRT’nin Türk dizilerine yönelik uluslararası talebi karşılamak ve değişen izleme alışkanlıklarına çözümler sunmak amacıyla kurduğu dijital platform “tabii” en popüler uygulamalar arasında ikinci sıraya yerleşti.


Yerli platform tabii'nin, Netflix’i geçmesi büyük beğeni topladı.


Netflix'in kârı düştü

Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.


Şirketin net kârı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net kârı 1,6 milyar dolar olmuştu.


Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3,53 dolardan 2,88 dolara indi.


Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 232,5 milyona yükseldi.


'tabii' kısa sürede milyonlarca aboneye ulaştı

TRT’nin yerli ve milli dijital platformu tabii, “Bizi Birleştiren Hikayeler” sloganıyla çıktığı yolculukta aksiyondan romantik komediye, polisiyeden gençlik dizilerine kadar her yaştan her beğeniye yönelik içerikleriyle 1. yılında 4 milyon üyeye ulaşma başarısını gösterdi.


Sosyal medyada da oldukça etkili olan tabii’nin 5 dilde hizmet veren hesapları dünyanın dört bir yanından 7 milyonu aşan takipçileriyle etkileşim kurdu ve yaptığı paylaşımlarla ses getirdi.


#trt tabii
#Netflix
#sosyal medya
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