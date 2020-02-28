Teknoloji Öğrencilerin sosyal medyayı kullanırken dikkat etmesi gerekenler
İNTERNET

Öğrencilerin sosyal medyayı kullanırken dikkat etmesi gerekenler

Malatya’da güvenlik güçleri tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, ‘Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı’ konusunda önemli uyarılarda bulunuldu. Uzmanlar, özellikle sosyal medya bağımlığının her geçen gün arttığını belirterek, yapılan paylaşımlarda dikkatli olunması istenildi.

Haber Merkezi İHA
Öğrenciler sosyal medya kullanımı konusunda uyarıldı.
Öğrenciler sosyal medya kullanımı konusunda uyarıldı.

Sosyal medya kullanımı konusunda uyarılar yapılırken

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlı Hekimhan Meslek Yüksekokulu konferans solonun da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri öğrencilere sosyal medya ve internet bağımlığı konusunda bilgiler verdi.
Seminerde ilk olarak konuşan Komiser Yardımcısı Yakup Atalay, sosyal medyanın artık gençler için çok önemli bir konu haline geldiğini belirterek özellikle akıllı telefon kullanımının da artması ile sosyal ağlara artık her an ulaşılabildiğini söyledi.
Kişilerin düşünce ve yaşadıklarını anlık olarak sosyal medya hesaplarından paylaşabildiğini dile getiren Atalay, “Sosyal medya ağlarının etkin olarak kullanılması, zaman içerisinde hayatımızda çok şeyi olumlu ve olumsuz olarak değiştirebiliyor. Günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek paylaşımlardan kaçınmanız gerekiyor.

Gelecekteki iş ve aile hayatınızı olumsuz etkileyebilecek hiçbir davranış, söz ve fotoğrafı paylaşmayın.

Öğrenciler için doğru sosyal medya kullanımı anlatılırken

Bunun yanı sıra özellikle küçük yaştaki kardeşleriniz veya yakınlarınızın fotoğrafları ile özel yaşantılarınızı kesinlikle sosyal medya ağlarında paylaşmayın, kişisel itibarınızı zedeleyecek yorumlar yapmaktan kaçının” dedi.
Seminerde daha sonra söz alan Komiser Yardımcısı İsmail Atalay ise sosyal medya ve internet bağımlılığıyla başa çıkma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Sosyal ağlardaki zararlı içeriklerle mücadele yöntemleri ve internet bağımlılığının zararları ile ilgili mücadele yöntemlerini anlatan Atalay, çeşitli verilerde paylaşarak konu hakkında detaylı bilgiler sundu.
Öğrenciler ve akademik personelin katılım sağladığı seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Tekirdağlı öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak
TEKNOLOJİ
Tekirdağlı öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
Türkiyeyi havadan koruyacağız

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
'Bir değişiklik yok'

'Bir değişiklik yok'

​Dışişleri'nden sığınmacı ve göçmenlerle ilgili kritik açıklama.
Yalanladı: <br>Rusya biliyordu

Yalanladı:
Rusya biliyordu

Akar, alçak saldırının öncesi ve sonrasına dair çarpıcı bilgiler verdi.
Türkiye boğazları kapatmalı!

Türkiye boğazları kapatmalı!

Montrö'nün 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor.
İdlib'i<br>başlarına yıktık!

İdlib'i
başlarına yıktık!

200'ü hedef vuruldu, ​309 rejim askeri öldürüldü.
Başımız sağolsun

Başımız sağolsun

Tüm Türkiye tek yürek oldu.
Kahramanlarımız!

Kahramanlarımız!

33 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Gece boyunca <br>bombardıman!

Gece boyunca
bombardıman!

​Rejim unsurlarına yapılan misillemenin yeni görüntüleri.
Şimdi Avrupa düşünsün

Şimdi Avrupa düşünsün

Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor.
Dördüncü madde!

Dördüncü madde!

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor...
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

​İdlib'deki kalleş saldırıya karşı 'biz yapmadık' savunması.
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu.
Devletin emrindeyiz

Devletin emrindeyiz

​Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Hayati<br>tehlikeleri yok

Hayati
tehlikeleri yok

​Hatay Valisi Doğan'dan son dakika açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.