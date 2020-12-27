Teknoloji Oppo üretime şubatta başlıyor Türkiye üretim üssü oluyor
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Oppo üretime şubatta başlıyor: Türkiye üretim üssü oluyor, Oppo hangi ülkenin markası?

Oppo üretime şubatta başlıyor: Türkiye üretim üssü oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de yatırım kararı alan Çinli telefon markası Oppo’nun şubat ayında üretime başlamayı planladığını açıkladı. Yabancı yatırımcıları, ülkeye çekmek için bir savaş verdiklerini belirten Varank, Türkiye’nin bir üretim üssü haline geldiğini söyledi. Oppo’nun yatırımıyla bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yabancı yatırımcıları, ülkeye çekmek için bir savaş verdiklerini belirten Varank, Türkiye’nin bir üretim üssü haline geldiğini söyledi.
Yabancı yatırımcıları, ülkeye çekmek için bir savaş verdiklerini belirten Varank, Türkiye’nin bir üretim üssü haline geldiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin’den ve Uzakdoğu’dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’ye ilgisinin olduğunu belirterek, ilk üretimin şubatta başlamasının planlandığını söyledi. Varank, son yıllarda Türkiye’nin yatırımlar açısından cazibe merkezi hale gelmesi için çalışmalarının bulunduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yapılacak yatırımla hem yabancının hem de ülkenin kazanacağına dair açıklama yaptığını anımsattı.

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YENİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELİYORUZ

  • Kendilerinin de yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için bir savaş verdiklerini dile getiren Varank, Türkiye’nin bir üretim üssü haline geldiğini bildirdi. Varank, “Bu manada da yabancıların hem Türkiye pazarını hem de Türkiye’den yapacakları açılımları düşündüklerinde ilgi odağı bir ülke. Biz bu yatırım ilgisini verdiğimiz teşvik belgelerinden de takip edebiliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE ÜRETMEK İSTİYORLAR

Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının global oyuncularının Türkiye’ye ilgisinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye’ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye’de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin’den, Uzakdoğu’dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar.”

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  • Bakan Varank, bu alanda Türkiye’de gelecek döneme ilişkin önemli bir kapasite oluşacağının altını çizdi. Varank, Türkiye’de üretim yapacak firmalara, “Evet gelin üretimi burada yapın ancak mutlaka aklınızın bir köşesinde ihracat olsun, yerli tedarikçileri oyunun içerisine katmak, yerli katma değeri artırmak olsun. Evet Türkiye’de üretin, ihracat yapın ama aynı zamanda bu kabiliyetler Türk tedarikçilere geçsin. Beraber kazanalım” dediklerini anlattı.

2021'DE BAŞKA MARKA YATIRIMLARINI DUYACAĞIZ

Samsung’un da Türkiye’de bu alanda yatırım yapacağına dair bir bilginin söz konusunu olduğuna dair soru üzerine Varank, “Firmaların isimlerini benim zikretmem doğru olmaz. Çünkü yatırım kararlarını firmalar kendileri açıklıyor. Ancak şunu söyleyebilirim; Uzakdoğu’dan başka ülkelerle de evet görüşüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye’ye yatırım kararını ilan edecek firmalar da var. 2021’de başka markaları da büyük ihtimalle duyacağız” dedi.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dün Çinli bir firma (Oppo)üretim ve yatırım kararını açıkladı. İlk telefon ne zaman üretilir?” şeklinde soruya karşılık, “Yatırım kararı alan firmamızla yeni görüştüm. O firma şubatta ilk ürünlerini üretmeyi planlıyor. Kapasite rakamlarını şu anda ilan etmek istemiyorlar. Ancak bana aktardıkları bin kişilik istihdam oluşturacakları. Dolayısıyla oldukça iyi bir kapasiteye sahip olacaklar” dedi. Gelecek yıllarda Türkiye’de 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşacağını gördüklerini vurgulayan Varank, “Bu Türkiye’nin ihtiyacını karşılar ama bizim firmalarla görüşürken altını çizdiğimiz husus mutlaka ihracatı düşünmeleri” diye konuştu.

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