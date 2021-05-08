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Teknoloji OPPOEnco Air Türkiyede satışa çıktı
MOBİL

OPPO Enco Air Türkiye'de satışa çıktı

Çinli teknoloji firması Oppo, yeni kulaklığı Enco Air'ı Türkiye'de satışa sundu. Yeni ürününde Alman firması TÜV Rheinland ile birlikte hareket eden Oppo, kullanıcılara daha iyi bir ses performansı sağlamayı hedefliyor. Siyah ve beyaz renkte olan Enco Air Türkiye'de 649 TL'ye satılacak.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
OPPO Enco Air Türkiyede satışa çıktı
Enco Air

Mobil ürünlerin aksesuarları konusunda kendilerini her geçen gün daha da geliştiren teknoloji firmaları, kullanıcılar için daha konforlu ve daha sağlıklı ürünler çıkarmaya devam ediyorlar. Son dönemde geliştirdiği ürün gamıyla sektörün en önemli unsursarından olmayı başaran Oppo, yeni kulaklığı Enco Air'i Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sundu. Yenilenmiş tasarımı, yüksek kalitedeki sesi, kullanışlı dokunmatik kontrolleri ve kullanıcı odaklı özellikleriyle dikkat çeken Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland'dan kablosuz kulaklıklar için 'Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası' alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı oldu.

Gerçek bir ses deneyimi

Özel bas güçlendirici kanallar ve 12 mm kompozit titanyum sürücülerle üretilen Enco Air, kalın ve güçlü baslar ile bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir kombinasyon sunmak üzere tasarlanırken, gelişmiş ses kodeklerinden AAC ve alt bant kodeki SBC'yi destekliyor. İkisi de kullanıcılara daha ayrıntılı, gerçek ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi sağlamayı amaçlıyor. OPPO Enco Air'ın uzun ömürlü, hızlı şarj olan güç kaynağı, pil ömrü konusunda endişelenen kullanıcılar için de ayrı bir olanak sunuyor. Şarj kutusu ile kullanıcılar, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyor. Böylece kulaklıklar gün boyu kullanım imkanı sunuyor.

Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air'ın, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL.

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