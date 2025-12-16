Redmi Turbo 5 geliyor: Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemisi için geri sayım başladı

Xiaomi’nin performans odaklı Redmi Turbo serisinin yeni nesli için geri sayım başladı. Çin’de bir Xiaomi modelinin resmi sertifikasyon sürecini tamamlaması, beklenen Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Pro modellerinin lansmanının yaklaştığına işaret etti. Yüksek performanslı donanımı daha erişilebilir fiyatlarla sunmayı hedefleyen seri, özellikle mobil oyun ve hız odaklı kullanıcıların radarına girmiş durumda.





Sertifikasyon süreci tamamlandı

Xiaomi bünyesinde geliştirilen yeni bir modelin Çin’deki resmi sertifikasyonları geçmesi, Redmi Turbo 5 serisinin tanıtımının çok yakın olduğuna işaret ediyor. Sertifikasyon onayları, cihazların teknik olarak satışa hazır olduğunu gösterirken, Turbo 5 ve Turbo 5 Pro ihtimalini de güçlendirdi.





Performans odaklı donanım

Redmi Turbo serisinin en dikkat çeken yönü, amiral gemisi seviyesine yakın işlemcileri daha erişilebilir fiyatlarla sunması oluyor. Turbo 5 serisinde de bu yaklaşımın devam etmesi bekleniyor.





Beklenen öne çıkan özellikler şunlar:

Snapdragon 8s Gen 5 veya Dimensity 9000 serisi güçlü yonga seti

Yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran

Büyük kapasiteli batarya

Ultra hızlı şarj desteği





Kimler için cazip olacak?