Şifre kıran yapay zeka

Dijitalleşmeyle birlikte her şey cep telefonlarına sığar duruma geldi. Konuşma ve mesajlaşma ile başlayan süreç yıllar içinde mobil bankacılıktan e-devlet işlemlerine kadar her işimizi telefonla yapmaya başladık. Teknoloji uzmanlarına göre, sahibi olduğumuz telefonun ederi veya değeri tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Hatta şu an sahip olduğumuz en değerli varlık durumunda diyebiliriz. Her ne kadar günlük hayatımızda fark etmesek de akıllı cihazlarımızda tüm servetimizi, kişisel bilgilerimizi, özel resimlerimizi saklıyoruz. E-devlet aracılığıyla ulaştığımız tapu, sözleşme, iş akdi gibi bilgilerin yanında farklı varlıklarımıza ilişkin veri ve görselleri yine telefonda muhafaza ediyoruz.