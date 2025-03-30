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Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu: Kullanıcılar hata ile karşılaşıyor

Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu: Kullanıcılar hata ile karşılaşıyor

17:5930/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
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X (Twitter) sosyal medya platformunda erişim problemi yaşanıyor. Uygulamaya giren kullanıcılar, akış yenilenme ve paylaşım yapamama gibi problemler yaşıyor. Peki X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler...

Sosyal medya platformu X'e girmek isteyen kullanıcılar, sayfa yenilememe hatasıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Henüz açıklama yapılmadı

Problem saat 18.00 itibarıyla devam ederken X yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

#X
#Twitter
#Sosyal medya
#Erişim problemi

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