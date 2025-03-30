Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu: Kullanıcılar hata ile karşılaşıyor

X (Twitter) sosyal medya platformunda erişim problemi yaşanıyor. Uygulamaya giren kullanıcılar, akış yenilenme ve paylaşım yapamama gibi problemler yaşıyor. Peki X çöktü mü, neden açılmıyor? İşte X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler...
Sosyal medya platformu X'e girmek isteyen kullanıcılar, sayfa yenilememe hatasıyla karşılaştıklarını belirtiyor.
Henüz açıklama yapılmadı
Henüz açıklama yapılmadı
Problem saat 18.00 itibarıyla devam ederken X yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
#X
#Sosyal medya
#Erişim problemi