Sürücü kursları dijital yolda

2024’te küresel fintech pazarı yaklaşık 340 milyar dolar değerindeydi; bu rakamın 2025’te 395 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor. 2032’ye kadar ise 1,1 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye fintech pazarı 2024 yılında yaklaşık 432,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Dünya genelinde yaklaşık 30 bin fintech startup’ı faaliyet gösteriyor. Bunların 13 bin kadarı ABD, 10.969’u Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), 5.886’sı Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor Türkiye’de ise toplam 731 tane fintech bulunuyor. Pazarın gelecek potansiyeline bağlı olarak ülkemizde de yerli girişimler dikkat çekiyor.