Sürücü kursları dijital yolda

Türkiye’de her yıl 1,5 milyon kişi sürücü kurslarına kayıt oluyor. Bu büyük kitle için geliştirilen Kursumapp; e-sınav, e-ders, canlı ders, yoklama ve online tahsilat gibi dijital çözümler sunuyor. Uygulama, kursların operasyonel yükünü azaltırken bireyleri de dijital ödeme sistemleriyle tanıştırıyor.
Fintech şirketlerinin dijital ödeme sistemlerini daha geniş kitlelere ulaştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu alanda atılan son adımlardan biri, sürücü kurslarına özel geliştirilen 'Kursumapp' adlı platform oldu. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin sürücü kurslarına gittiği düşünüldüğünde, bu uygulamanın dijital dönüşümde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
TÜM DERSLER TEK UYGULAMADA
Uygulamayı geliştiren Bakiyem firmasının CEO’su Umut Yalçın platformun hem öğrencilerin eğitim süreçlerini kolaylaştırdığını hem de onları dijital ödeme yöntemleriyle tanıştırdığını belirtti. Yalçın, "Geliştirdiğimiz platform sayesinde e-sınav, e-ders, online tahsilat, canlı ders ve yoklama hizmetleri sunuluyor. Örneğin kurs ödemesini buradan yapabiliyor, aynı zamanda tüm derslerini takip edebiliyor. 1.200 sürücü kursuyla çalışıyoruz, şu ana kadar uygulamamızı 800 bin kişi indirdi. Yani bu kurslara giden öğrencilerin hem eğitim süreçleri kolaylaşıyor hem de mezun olduktan sonra dijital ödeme yöntemlerini kullanmaya devam ediyorlar. Türkiye’deki tüm sürücü kursları bizimle çalışıyor" şeklinde konuştu.
YILDA 1,5 MİLYON KİŞİ KAYIT OLUYOR
Söz konusu platform, sadece eğitimde değil, aynı zamanda finansal okuryazarlığın artırılmasında da bir köprü görevi görüyor. 1,5 milyonluk yıllık sirkülasyon, yüz binlerce kişiye dijitalleşme deneyimi sunma potansiyeli taşıyor. Kursumapp, fintech sektörünün geleneksel hizmet alanlarına entegrasyonu açısından da örnek teşkil ediyor. Platform sunduğu dijital çözümlerle sürücü kurslarının operasyonel yükünü azaltırken, kullanıcıların ödeme alışkanlıklarını da dijitalleştirmeyi hedefliyor. Bu tarz çözümlerin yaygınlaşmasıyla, nakit paranın ve geleneksel ödeme yöntemlerinin yerini dijital sistemlerin alması bekleniyor.
Fintech Pazarı 1 trilyon dolara koşuyor
- 2024’te küresel fintech pazarı yaklaşık 340 milyar dolar değerindeydi; bu rakamın 2025’te 395 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor. 2032’ye kadar ise 1,1 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye fintech pazarı 2024 yılında yaklaşık 432,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Dünya genelinde yaklaşık 30 bin fintech startup’ı faaliyet gösteriyor. Bunların 13 bin kadarı ABD, 10.969’u Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), 5.886’sı Asya-Pasifik bölgesinde yer alıyor Türkiye’de ise toplam 731 tane fintech bulunuyor. Pazarın gelecek potansiyeline bağlı olarak ülkemizde de yerli girişimler dikkat çekiyor.
TÜRKİYE’NİN GELİŞİM POTANSİYELİ YÜKSEK
- 60’tan fazla sektöre fintech alanında yenilikçi çözümler sunduklarını belirten Bakiyem CEO’su Umut Yalçın, "Sektörde 2025’e kadar toplam yatırımın 310 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de 2024 yılında 194 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Ancak hem genç nüfus hem de ekonomik faaliyetlerimize bağlı olarak pazarın gelişim potansiyeli fazla” ifadelerini kullandı. Yalçın’a göre, fintech şirketleri, daha fazla kesimi dijital ödeme sistemleriyle tanıştırmak için farklı çözümler sunuyor.