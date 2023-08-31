|
Teknoloji

Tarımda iş yükünü azaltacak projeler TEKNOFEST'te sergileniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite öğrencilerince geliştirilen tarımsal insansız hava ve kara aracı ile tarım alanlarında otonom ilaçlama ve yabani ot tespiti yapılabildiğini söyledi.

16:36 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Zafer Bayramı günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan festivalde üniversitelerin hazırladığı projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Zafer Bayramı günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan festivalde üniversitelerin hazırladığı projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Zafer Bayramı günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan festivalde üniversitelerin hazırladığı projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Rektör Prof. Dr. Ünal, OMÜ standında yaptığı açıklamada, festivalin zihinsel dönüşüm için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Tarıma yönelik hazırladıkları projelerle düzenlenen yarışmalarda finalde yer aldıklarını belirten Ünal, tarımın dünya ve insanlık açısından önemine değinerek öğrencilerin özellikle bu alanda yoğunlaştığını dile getirdi.

OMÜ'den öğrencilerin ürettiği tarımsal insansız hava ve kara aracı ile tarım işçilerinin yükünün büyük oranda hafifletileceğini ifade eden Ünal şunları kaydetti:

"Yapay zekalı hazırlanan araçlar sadece gerekli yerleri ilaçlıyor. Bu insansız hava aracıyla ilaçlama yapıldığı için de yüzde 5'lik, yüzde 6'lık oranda arazinin durumuna göre içerisine giren ilaçlama araçlarının verdiği zarar engelleniyor. Aynı zamanda bitkinin gereksiz ilaca muhatap olması dolayısıyla insanların o bitkiden alacağı zararlı etkilerden kurtarılması hedefleniyor."

Ünal, tarımsal insansız kara aracının tarım alanında otonom hareket edebildiğini ve otomatik yabani ot ilaçlaması yaptığını söyledi.Bunun yanı sıra aracın yaptığı görevlerle ilgili bilgileri bir arayüz ortamında gösterdiğine değinen Ünal, TEKNOFEST 2023 ve TEKNOFEST 2022'de aracın iki kez Türkiye ikinciliği derecesi aldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Ünal, "Araçlar, tarımla uğraşanların işini büyük oranda kolaylaştıracak. Hem daha ekonomik hem daha zararsız hem de daha güvenli." dedi.

#Ondokuz Mayıs Üniversitesi
#otonom ilaçlama
#Samsun
#tarım
#tarımsal ilaçlama
#TEKNOFEST
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hemşire 2024 maaş zam oranı belli oldu