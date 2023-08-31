Tarımda iş yükünü azaltacak projeler TEKNOFEST'te sergileniyor

"Yapay zekalı hazırlanan araçlar sadece gerekli yerleri ilaçlıyor. Bu insansız hava aracıyla ilaçlama yapıldığı için de yüzde 5'lik, yüzde 6'lık oranda arazinin durumuna göre içerisine giren ilaçlama araçlarının verdiği zarar engelleniyor. Aynı zamanda bitkinin gereksiz ilaca muhatap olması dolayısıyla insanların o bitkiden alacağı zararlı etkilerden kurtarılması hedefleniyor."