TEKNOFEST'e başvuru yağıyor

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen TEKNOFEST yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Türkiye'nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST, bu yıl artan yarışma ve yarışmacılarla çok daha kapsamlı bir etkinliğe sahne olacak. İlk yılında ulaştığı başarı ve gençler arasında yarattığı heyecanla dikkati çeken yarışmaya başvurularda ciddi artış yaşandı.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binin üzerinde ziyaretçiyle dünyanın en büyük ikinci festivali olmayı başaran TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl da birbirinden renkli gösterilere ve teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedef olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'in ulaştığı başarı ve gençler arasında yarattığı heyecanla teknoloji yarışmalarına olan ilgi bu yıl ciddi oranda arttı.

Yarışmalara geçen yıl 4 bin 208 yarışmacı veya takım başvururken, bazı kategorilerde bir süre daha başvurular devam edecek olmasına rağmen bu yıl 6 bin 774 başvuruya ulaşıldı. Yurt dışından da 98 başvuru alındı.

Yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından başvuran öğrenci takımları, çektikleri videoları sosyal medya aracılığıyla yayımlayarak heyecanlarını paylaştı.

Gözü yüksekte olanlar roketleriyle geliyor

En fazla başvuru artışı yüzde 356 ile üniversite öğrencilerine yönelik İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın çevre alt kategorisinde oldu.

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İlginin yoğun olduğu kategorilerden biri, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik düzenlenen Roket Yarışması olarak dikkati çekti. Geçen yıl 157 başvuru yapılan ve Tuz Gölü'nde başarıyla gerçekleştirilen yarışmanın ikincisi için alçak ve yüksek irtifa alt kategorilerinde toplam 571 başvuru alındı.

İHA'larda rekabet büyüyor

TEKNOFEST'te insansız hava aracı (İHA) teknolojilerine yönelik de bir dizi yarışma gerçekleştirilecek.

Otonom İHA'lara yönelik teknoloji geliştirecek yarışmacıların özgün tasarım, üretim ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmasına yönelik Savaşan İHA Yarışması'na döner ve sabit kanatlı kategorilerinde toplam 502 başvuru yapıldı.

Tanımlanan görevlerin birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilmesini içeren Sürü İHA Simülasyon Yarışması'na ise 73 takım başvurdu.

Uçan arabalar sahneye çıkacak

TEKNOFEST'e bu yıl Uçan Araba Tasarım Yarışması da eklendi.

Ortaöğretim, yükseköğretim öğrencilerinin kendi aralarında bir araya gelmesiyle oluşturulan takımlar, yoğun nüfus bölgeleri de dahil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine, gerektiğinde kara yolunu, gerektiğinde ise hava yolunu kullanabilen, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek "uçan araba" konseptini ortaya koyacak.

Uçan Araba Tasarım Yarışması için serbest kategoride 311, ileri kategoride 159 olmak üzere toplam 470 takım başvuru yaptı.

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TEKNOFEST'in yeni yarışmalarından Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması'na 107, Turbofan Motor Tasarım Yarışması'na 112 başvuru gerçekleşti.

Yapay zeka popüler yarışmalardan

Geçen yıl 98 başvurunun geldiği Yapay Zeka Yarışması'na bu yıl 339 müracaatta bulunuldu. Günümüzün en önemli teknolojilerinden olan yapay zekaya odaklanılan yarışmada, yarışmacılar bir "drone" ile önceden kaydedilmiş görüntüler üzerinden nesne tespiti yapacak.

TEKNOFEST kapsamında Robotik Fetih 1453 Yarışması'nda başvuru sayısı 56'dan 236'ya, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması'nda 129'dan 220'ye, Model Uydu Yarışması'nda 34'ten 80'e çıktı.

İnsanlık yararına teknolojiler geliştirecekler

TEKNOFEST yarışmalarının en önemli kategorilerinden İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Yarışmayla yarışmacıların sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanıyor.

Sağlık, eğitim, çevre, ulaşım, afet yönetimi alt kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmalara yapılan başvurular 652'den 2 bin 372'ye ulaştı.

TEKNOFEST heyecanına ortak olmak isteyen yarışmacılar ve takımlar, Akıllı Endüstri, Akıllı Ev ve Binalar, Akıllı Enerji, Akıllı Ulaşım, Robotaksi, İHA, Model Uydu, Efficiency Challenge, Milli Eğitim Bakanlığı Robot ve Hack İstanbul yarışmaları için önümüzdeki günlerde de başvuruda bulunabilecek.