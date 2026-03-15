Teknolojinin rotasını Çinliler çiziyor

Küresel ölçekteki teknoloji fuarlarında, ABD'li ve Avrupalı şirketlerin yerini devasa stantları ve göz kamaştıran lansmanlarıyla Çinli markalar dolduruyor. İnsansı robotlardan otonom araçlara kadar inovasyonun yeni rotasını artık Çin, Güney Kore ve Japonya merkezli firmalar çiziyor. Uzak Doğulular inovatif ürünleriyle, teknoloji dünyasındaki Batı hegemonyasına son vererek yeni bir küresel düzenin kapılarını aralıyor.
Yeni teknolojilerin görücüye çıktığı ve şirketlerin gövde gösterisi yaptığı global fuarlar, Çinliler başta olmak üzere artık Uzak Doğulu şirketlerden soruluyor. Geçtiğimiz hafta sona eren Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi, bu yıl adeta bir Çin teknoloji vitrini gibi göründü. Salonları dolaşırken göze çarpan ilk detay, katılımcı ve stant yoğunluğunun büyük ölçüde Çinli şirketlerden oluşmasıydı. Bir zamanlar organizasyonun merkezinde yer alan ABD'li ve Avrupalı şirketler yıldan yıla daha kıyıda köşede, küçük alanlarda varlık göstermeye çalışıyor. Çinli markaların devasa stantları ve ardı ardına yapılan lansmanları, teknoloji dünyasındaki ağırlık merkezinin Doğu’ya kaydığını gözler önüne seriyor.
AKILLI TELEFONLARDAN ZİYADE ROBOTİK VE OTOMOTİV ÖN PLANDA
Fuarda öne çıkan alan sadece mobil telefonlar değil; otomotiv ve robotik teknolojiler artık sahnenin başrolünde. İnsansı robot prototipleri, otonom servis robotları ve akıllı otomobil teknolojileri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çinli şirketler, yalnızca ürünlerini sergilemekle kalmayıp geleceğin teknoloji trendlerini belirleyen aktör olduklarını güçlü biçimde hissettiriyor.
İNOVASYONUN YÖNÜ UZAK DOĞU
Başta Huawei, Xiaomi, Honor, ZTE ve Lenovo olmak üzere Çinli markalar, akıllı telefonlardan 5G altyapı çözümlerine, yapay zekâdan robotik sistemlere kadar geniş bir yelpazede fuarın nabzını tutuyor. Bu yoğunluk, Çin’in teknoloji üretiminde olduğu kadar inovasyon tarafında da belirleyici güç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çin’in ardından Uzak Doğu’dan en görünür oyuncular Güney Kore ve Japonya. Samsung ve LG gibi Güney Koreli şirketler güçlü stantlarıyla yer alırken; Japonya’dan Sony ve NTT Docomo gibi markalar daha sınırlı ama etkili bir görünürlük sağlıyor. Tayvan merkezli yarı iletken üreticileri de teknoloji ekosisteminin önemli bir parçasını temsil ediyor.
Yeni Güç dengesi
- Çinli şirketlerin durumu, teknolojideki küresel güç dengelerinin hızla değiştiğini ve Uzak Doğu'nun üretim ve inovasyonda tartışmasız bir hegemonya kurduğunu gösteriyor. Rekabetin, Doğu ile Batı arasındaki bu güç dengesi üzerinden şekillenmesi bekleniyor.