Teknoloji Telegram güncellendi Merakla beklenen sınırsız canlı görüşme özelliği geldi
İNTERNET

Telegram güncellendi: Merakla beklenen sınırsız canlı görüşme özelliği geldi

Telegram, sekizinci yıla özel olarak kapsamlı bir güncelleme yayınlandı. Canlı görüşme özelliğinin ikinci versiyonu olarak artık uygulama üzerinden 1000 kişiye kadar izleyici ve sınırsız sayıdaki dinleyiciyle görüşmeler yapılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Telegram güncellendi: Merakla beklenen sınırsız canlı görüşme özelliği geldi
Telegram

Pandemi döneminde kullanıcı sayısını önemli oranda artıran iletişim uygulaması Telegram, yeni özelliklerle güncellemelere devam ediyor. Özellikle WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle kitlesini büyütmeyi başaran servis, sonunda grup görüntülü görüşme sistemini aktif etti. Böylece artık 1000 kadar izleyiciyle ve sınırsız sayıda sesli dinleyiciyle görüşmeler yapılabiliyor. En dikkat çekici detay da tam olarak bu.

Telegram, bu yeni özellikle birlikte sınırsız olarak görüşme yapmayı sağlıyor.
Telegram, bu yeni özellikle birlikte sınırsız olarak görüşme yapmayı sağlıyor.

Ayrıca buna ek olarak mesajların nasıl gönderileceğini önizleme ya da değiştirme için Mesajıİlet etiketine tıklamak yeterli. Sohbet edilen kanallar arasında hızlıca geçiş ve yenilenen çıkartma listesi de detaylardan birkaçı.

Tüm sürüm notları ise şu şekilde geçiyor:

    Sınırsız Canlı Yayın

    - Video yayınlayın ve ekranınızı sınırsız sayıda izleyiciyle paylaşın.
    - Başlamak için, yönetici olduğunuz bir topluluğun profil sayfasından Görüntülü Sohbet'e (Gruplarda) veya Canlı Yayın'a (Kanallarda) dokunun.

    Esnek İletme

    - Mesajların nasıl gönderileceğini önizlemek veya değiştirmek için giriş alanının üzerindeki Mesajı İlet etiketine dokunun.
    - Orijinal göndericinin adını gizleyin veya gösterin.
    - Medya mesajlarından altyazıları kaldırın veya saklayın.
    - Hangilerinin iletileceğini değiştirmek için mesajları seçin ve seçimi kaldırın.

    Sonraki Kanala Atlama

    - Sohbet listenize geri dönmeden takip ettiğiniz kanallar arasında gezinin.
    - Bir kanalın sonuna ulaştığınızda, bir sonraki okunmamış kanala gitmek için yukarı kaydırın.

    Popüler Çıkartmalar

    - Çıkartma panelinizdeki Son Kullanılanlar bölümünün üzerinden Popüler Çıkartmaları keşfedin.

    - Üst çubuğu kaydırırken çıkartma paketlerinizi kolayca bulun, size daha iyi bir görünüm sağlamak için küçük resimler büyütülür.
    - Sohbet partnerinizin çıkartma aradığını bilin, partnerinizin durumunda "Çıkartma seçiyor" şeklinde gösterilecektir.

    Okunmamış Yorum Sayaçları
    - Bir kanalın yorumlarını açarken kaç tane okunmamış yorum olduğunu görün.

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