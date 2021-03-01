Telegram tüm mesajlar için otomatik silme özelliğiyle güncellendi

WhatsApp'ın yıl başında güncellediği gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcıların bir bölümü alternatif uygulamalara yöneldi. Bunlar arasında Telegram, BiP ve Signal ilk sırada geliyor. Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte güncelleme konusunda da önemli adımlar atılmaya başlandı. En yeni sürüm, çeşitli hataları ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda yeni özellikler de getiriyor.

Güncellemeyle birlikte mesajlar artık belirlenen süre sonunda otomatik olarak silinebiliyor; sınırsız üye sayısıyla yeni gruplar oluşturulabiliyor ya da davet bağlantıları belirli süreyle sınırlandırılabiliyor.

Son güncelleme sonrasında Telegram'daki sohbetlerde tüm mesajlar belirlenen süre sonunda otomatik olarak silinebiliyor.

Mesajlar, belirlenen süre sonunda otomatik olarak siliniyor

En çok dikkat çeken özelliklerden biri olan otomatik silinme özelliği aslında daha önce gizli sohbetlerle mümkündü. Fakat bu güncelleme tüm sohbetler için aynı sistemi hayata geçiriyor. Öte yandan mesajların otomatik silinmesinde 24 saatten bir haftaya kadar çeşitli seçenekler yer alıyor.

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Güncelleme sonrasında gruplardaki kişi sınırlaması da ortadan kalkıyor. Böylece Yayın Grupları adı verilen sistemle birlikte yalnızca yöneticilerin mesaj gönderebileceği ve üyelerin de sesli olarak bu sohbetlere katılabildiği bir yapı oluşuyor.

Tüm bunlara ek olarak ana ekran için özel olarak tasarlanan araç çubukları da diğer detaylar arasında.

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