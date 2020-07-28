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Teknoloji Trump sosyal medya yasasında kararlı
SOSYAL MEDYA

Trump sosyal medya yasasında kararlı

28 Mayıs günü Başkan Trump sosyal medyayı düzenleyecek bir tasarı ortaya atmıştı. Bu konunun peşini bırakmayan Trump yönetimi Pazartesi günü Başkan'ın sosyal medyadaki yürütme emrini yerine getirme yolunda önemli bir adım attı ve resmi olarak FCC'den Facebook, Twitter ve diğer teknoloji platformlarına uygulanabilecek düzenlemeleri geliştirmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Trump yönetimi sosyal medya ile ilgili tasarıyı Federal Communications Commission'a devretti. Ajans şimdi Başkan Donald Trump'ın internet platformlarının FCC gözetimine alınması çağrısını kabul edip etmeyeceğine karar vermek zorunda.

Trump ve diğer Cumhuriyetçiler, muhafazakarları sansürlediği gerekçesiyle Facebook ve Twitter dahil olmak üzere uzun süredir eleştiriyor. Şirketler bu iddiaları reddetti.

  • Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, tüm Amerikalıların görüşlerini ifade etme haklarını korumaya karar verdi ve bir avuç güçlü şirkettin haksız kısıtlamalarına maruz kalmaması gerektiğini." söyledi.

FCC sözcüsü Brian Hart, ajansın dilekçeyi dikkatlice gözden geçireceğini söyledi.

Reuters
ABD Başkanı Donald Trump

Trump'ın yeni Twitter'ı: Parler
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Trump'ın yeni Twitter'ı: Parler

'Trendleri izlemek mide bulandırıcı'

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Twitter'ı eleştirdi.

Başkan, tweetinde 'Twitter'ın 'sözüm ona' trendlerini izlemek mide bulandırıcı. Hepsi benim hakkımda ve biri bile pozitif değil. Beni kötü göstermek için tüm yolları deniyorlar. Gerçekten saçma, illegal ve adil değil' dedi

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